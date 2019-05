Maltempo | alluvione e allerta meteo | Martedì 14 Maggio scuole chiuse in molti comuni

Maltempo - alluvione in atto tra Emilia Romagna e Marche : allarme rosso - “state in casa e salite ai piani alti” [FOTO LIVE] : allarme alluvione in atto tra Emilia Romagna e Marche: la protezione civile ha elevato l’allerta meteo a “rossa” per criticità idraulica da oggi e per tutta la giornata di domani su pianura e costa romagnola, sulla costa ferrarese e sulla pianura Emiliana centrale e orientale. Estesa a domani l’allerta arancione per pericolo di esondazioni e frane nei bacini romagnoli. Allerta gialla anche per vento su costa ferrarese e ...

Maltempo in Emilia-Romagna e alluvione del fiume Reno - Procura : “Nessun reato - archiviare fascicolo” : In riferimento all’alluvione del fiume Reno del 2 febbraio scorso a Castel Maggiore, nel Bolognese, la Procura ha stabilito che non sussiste alcuna responsabilità penale: per tale motivo ha chiesto al gip l’archiviazione “per insussistenza dei reati” del fascicolo che era stato aperto, senza ipotesi di reato né indagati, dopo un esposto della consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, Silvia Piccinini. La richiesta di ...

Maltempo - alluvione Reno : “Rimborso tari anche per San Giorgio di Piano” : “Bene l’iniziativa di Argelato e Castel Maggiore, nel Bolognese, di prevedere, così come avevamo proposto tempo fa, un rimborso tari per chi ha subito dei danni durante l’alluvione ma non si capisce il perché anche il Comune di San Giorgio di Piano non abbia adottato lo stesso provvedimento”. E quanto dichiara Silvia Piccinini, consigliera del Movimento 5 stelle in Regione Emilia-Romagna, riguardo al provvedimento ...