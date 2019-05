Maltempo | allerta rossa per i fiumi | esonda il Savio in Emilia Romagna

Maltempo Liguria : raffiche di vento a 190 km/h - resta l’allerta per il Levante : Allerta Meteo in Liguria confermata solo nel Levante, per vento di burrasca forte dai quadranti settentrionali: l’avviso è valido per l’intera giornata di oggi, lunedì 13 maggio. Per le altre zone della Liguria cessa la criticità finora in vigore. Nelle ultime ore, soprattutto sui rilievi, in particolare del centro Levante, si sono registrate raffiche record: a Casoni di Suvero, nello spezzino, si sono registrati 190.4 km/h, al Lago ...

Maltempo Marche : allerta meteo arancione per piogge e vento forte - criticità nel centro-nord : Nelle Marche è in vigore un’allerta meteo arancione diramata dalla protezione civile: tutta la regione è bersagliata da pioggia, vento forte e mareggiate. Si segnalano criticità soprattutto nel centro-nord e nelle zone appenniniche interne. In provincia di Ancona è attivo da ieri il COC della protezione civile: l’amministrazione comunale ha invitato i cittadini alla massima prudenza dei sottopassi e nei pressi dei torrenti, mentre ...

Maltempo Emilia-Romagna - allerta per i fiumi a Ravenna : “Non uscite di casa e salite ai piani alti” : Procede l’azione di monitoraggio dei fiumi a Ravenna, dopo che le intense piogge della giornata di ieri hanno fatto superare in diversi corsi d’acqua, nelle zone collinari, il livello idrometrico di soglia 2 (arancione) e 3 (rosso). Per quanto riguarda in particolare il Savio, al momento la piena sta passando da Cesena e nelle prossime ore è attesa una piena molto importante nel territorio del comune di Ravenna. Nella sede della Polizia Locale è ...

Intensa ondata di Maltempo nei Balcani : allarme alluvioni in Bosnia - allerta anche in Serbia e Croazia : Un’ondata di maltempo, con intense precipitazioni e forti venti, sta colpendo dalla serata di ieri vaste aree dei Balcani occidentali, dove è in vigore l’allerta per il pericolo di alluvioni. Situazione critica nel nordovest della Bosnia–Erzegovina: nella zona di Prijedor alcuni fiumi sono esondati, generando situazioni di emergenza in diversi villaggi. Circa 200 case sono state allagate e molte via di comunicazione sono ...

Maltempo Emilia-Romagna : allerta piene nel Ravennate - Ronco e Savio sorvegliati speciali : allerta piene in Emilia–Romagna: i fiumi sono sorvegliati speciali a Modena, nel Cesenate, ed anche nel Ravennate. A causa delle intense piogge di ieri diversi corsi d’acqua hanno superato i livelli idrometrici. Il Ronco ha raggiunto la soglia arancione, mentre Savio, Montone e Lamone sono in soglia rossa. Nelle prossime ore, rende noto il Comune di Ravenna, sono previste piene importanti. Monitorati in particolare il Savio e il ...

Maltempo Modena - allerta piena Secchia e Panaro. Interrotta linea ferroviaria Bologna-Rimini : allerta Maltempo nel Modenese dove preoccupa la piena dei fiumi Secchia e Panaro e del torrente Tiepido. Per motivi precauzionali la popolazione è invitata a portarsi ai piani alti delle abitazioni. Imposto inoltre il divieto di transito su diversi ponti. Interrotta la linea ferroviaria Bologna-Rimini tra Forlì e Cesena.Continua a leggere

Maltempo Emilia-Romagna : allerta nel Modenese per la piena di Secchia e Panaro : Rimangono chiusi al traffico per motivi precauzionali i ponti del Modenese sul Secchia e sul Tiepido chiusi nella serata di ieri e nella notte la Provincia ha provveduto a chiudere anche il ponte di Navicello vecchio sul Panaro. La piena provocata dalle piogge in pianura e, soprattutto, in montagna, infatti, ha raggiunto il colmo per quello che riguarda il Panaro: è in transito ora nel territorio Modenese e si prevede che duri fino circa alle 9 ...

Maltempo Modena : allerta meteo - disposta la chiusura di due ponti : Le piogge persistenti hanno provocato l’innalzamento del livello dei fiumi e dei corsi d’acqua del modenese e per questo motivo, in via precauzionale, nella serata di ieri sono stati chiusi Ponte Alto a Modena e il ponte dell’Uccellino tra Modena e Soliera, entrambi sul fiume Secchia. E’ stata chiusa alla circolazione via Gherbella, nel tratto compreso tra via Baccelliera e stradello San Lorenzo, il cui percorso ...

Allerta meteo Protezione Civile : forte Maltempo domani al centro-sud : Il vortice depressionario attualmente presente sull'Italia persisterà anche nella giornata di domani, apportando condizioni di marcata instabilità su molte regioni, in particolar modo al...

Maltempo Firenze : domani allerta meteo per vento forte : allerta meteo anche domani a Firenze: il bollettino di valutazione delle criticità del centro funzionale regionale ha previsto un codice giallo per rischio vento forte. L’allerta riguarda, oltre Firenze, anche i Comuni di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa. L’allerta terminerà alla mezzanotte di martedì, 14 ...

Allerta Maltempo per oggi 12 maggio in Sicilia : Allerta gialla per maltempo oggi, domenica 12 maggio, in Sicilia. Lo annuncia il Dipartimento della Protezione Civile della Sicilia

Meteo - domenica di forte Maltempo sull’Italia : allerta arancione nelle Marche e in Emilia : Attesi oggi venti forti e temporali. La Protezione civile ha diramato un’allerta arancione in Emilia-Romagna e Marche. allerta gialla su Veneto, Toscana meridionale, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabra e Sicilia. La forte ondata di maltempo, ieri, è costata la vita a due persone in Lombardia.Continua a leggere

Maltempo - venti forti e temporali : allerta su Emilia-Romagna e Marche : Maltempo, venti forti e temporali: allerta su Emilia-Romagna e Marche Meteo in peggioramento. In arrivo anche un forte calo delle temperature. allerta gialla su Veneto, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabra, Sicilia. Ieri due morti nel Bresciano , disagi all'aeroporto di ...

Maltempo - paura a Milano per una violenta grandinata : allerta in tutta Italia : Peggioramento in vista delle condizioni meteo, con piogge e temporali soprattutto sull'Emilia-Romagna e sulle regioni centro-meridionali. In arrivo anche un deciso rinforzo dei venti e un forte...