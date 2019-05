Maltempo | allagamenti in Veneto | rischiano di compromettere le coltivazioni

Maltempo : Coldiretti - in Veneto semine sospese per allagamenti - frutta in ritardo per il freddo : Venezia, 13 mag. (AdnKronos) - semine di mais in ritardo o comunque sospese causa campi allagati in Veneto, chi ha già provveduto dovrà ripetere l’operazione a causa dell’asfissia radicale delle pianti. Le api sono in ritiro forzato, a causa della basse temperature, nonostante la piena fioritura di

Maltempo - frane e allagamenti : esondano due fiumi in Emilia Romagna. FOTO : Disagi e smottamenti sono segnalati in molte zone del Bolognese in seguito alle piogge che da diverse ore hanno colpito la regione. Nella notte tra ieri e oggi, 13 maggio, è straripato il torrente Sillaro, mentre in mattinata è toccato al Savio Parole chiave: FOTOgallery cronaca ...

Maltempo - in Emilia Romagna fiumi in piena - frane e allagamenti : Il Maltempo non dà tregua all’Emilia Romagna con fiumi in piena e allagamenti. Nel Cesenate il Savio ha straripato già dalla nottata in particolare nella zona di via Pontescolle. Qui i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per trarre in salvo un’anziana insieme alla badante: la loro casa era rimasta isolata. La polizia municipale ha chiuso al traffico il Ponte Nuovo dirottando la circolazione sul Ponte Vecchio ...

Maltempo - allagamenti e frane nel Bolognese : torrenti esondati e strade chiuse : L’ondata di Maltempo che ha colpito l’Emilia-Romagna ha innescato frane e allagamenti in molte zone del Bolognese. Nella notte è esondato il torrente Sillaro in un’area golenale nel territorio di Casalfiumanese, nell’Imolese. Il Samoggia ha rotto gli argini in più punti nella tarda serata di ieri, allagando alcune strade fra Bazzano e Monteveglio: al momento il livello dell’acqua è in diminuzione. In Valsamoggia si ...

Maltempo Veneto : allagamenti e smottamenti - oltre 170 interventi dei Vigili del Fuoco : Sono oltre 170 gli interventi dei Vigili del Fuoco, in tanti liberi dal servizio e corsi in piena notte, per il Maltempo che dalla serata di ieri sta interessando la regione Veneto. Particolarmente colpito il vicentino con oltre 80 interventi per allagamenti, rimozione piante dalla sede stradale e smottamenti. Richieste di soccorso soprattutto nella zona di Schio e dell’alto vicentino. Poco prima dell’alba tre giovani a bordo di ...

Maltempo : a Verona scatta il piano di interventi anti allagamenti : Mai più allagamenti a Verona. E’ questo l’obiettivo a cui hanno lavorato il Comune e Acque Veronesi, con un piano straordinario per le zone del Teatro Romano e di Veronetta che partira’ nelle prossime settimane. Un intervento impegnativo sia dal punto di vista economico che dell’impatto sulla viabilita’ della zona, ma che i residenti attendono da molti anni e che non era piu’ rimandabile. Circa due milioni ...

Maltempo Bologna : allagamenti e auto bloccate - evacuazioni a Pianoro : I carabinieri del comando provinciale di Bologna stanno prestando assistenza e soccorso alla popolazione, colpita dall’ondata di Maltempo che, nelle ultime ore, si è abbattuta sul territorio, dove è in vigore l’allerta meteo della Protezione Civile. I carabinieri sono intervenuti a San Lazzaro di Savena, in via Maestri del Lavoro e via Castiglia, per prestare soccorso agli automobilisti in transito su un tratto stradale allagato in ...

Maltempo nelle Marche : temporali e allagamenti - disagi in provincia di Ancona : temporali, grandinate, vento forte e crollo delle temperature ieri nelle Marche: l’area più colpita è stata la provincia di Ancona, dove le precipitazioni hanno causato allagamenti, frane e disagi alla viabilità. A Torrette di Ancona una famiglia è rimasta bloccata nella casa allagata ed è stata soccorsa dai vigili del fuoco. Ad Ancona la pioggia e il fango hanno invaso sottopassi e strade. E’ tornata la neve nei comuni maceratesi di ...

Maltempo Milano : allagamenti per le forti piogge [GALLERY] : forti piogge si sono registrate oggi, 5 Maggio 2019, anche a Milano: nelle immagini gli allagamenti in Viale Emilio Zola. L'articolo Maltempo Milano: allagamenti per le forti piogge [GALLERY] sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo a Lecco e in tutta la provincia : piante cadute e allagamenti : Forti raffiche di vento, piante cadute sulla strada, allagamenti per la pioggia intensa e neve che e’ tornata ad imbiancare Grigna e Resegone. Queste le conseguenze del Maltempo, nel corso della scorsa notte, a Lecco e in provincia. In citta’ sono stati molti gli interventi dei vigili del fuoco per allagamenti di garage e di un esercizio commerciale e sono stati anche recuperati tavoli di bar del lungolago, finiti nelle acque del ...

Maltempo a Lecco e in tutta provincia : piante cadute e allagamenti : Forti raffiche di vento, piante cadute sulla strada, allagamenti per la pioggia intensa e neve che e’ tornata ad imbiancare Grigna e Resegone. Queste le conseguenze del Maltempo, nel corso della scorsa notte, a Lecco e in provincia. In citta’ sono stati molti gli interventi dei vigili del fuoco per allagamenti di garage e di un esercizio commerciale e sono stati anche recuperati tavoli di bar del lungolago, finiti nelle acque del ...