Maltempo | a Forlì-Cesena cede l’argine del fiume Montone | famiglie evacuate

(Di lunedì 13 maggio 2019) Prosegue l’attività dei tecnici della Protezione civile dell’Emilia-Romagna, assieme al sistema del volontariato, dei Vigili del Fuoco, delle Polizie municipali e delle Forze dell’Ordine, per affrontare la forte ondata diche sta interessando regione. Al momento, la situazione più difficile appare a, dove ha ceduto – nei pressi del ponte dell’A14 – l’argine in sponda sinistra del, verso l’abitato di Villafranca. Nel Modenese, ilSecchia e’ osservato speciale per tutta la notte e per domani, dove il colmo è a Ponte Alto. Chiusi nelle ultime ore – oltre a Ponte Alto e dell’Uccellino – anche Ponte Motta a Cavezzo e Ponte S. Martino tra Carpi e S. Prospero perché la piena è arrivata a valle. In alcuni comuni (Carpi, Bastiglia, Bomporto e Soliera) domani sono chiuse le scuole più vicine agli ...

Agenzia_Ansa : #Maltempo, esondato il fiume #Savio in Emilia Romagna. Vigili del fuoco al lavoro per aiutare le persone in diffico… - fsnews_it : #Maltempo #EmiliaRomagna, linea Bologna – Rimini: attivato servizio sostitutivo con autobus fra Cesena – Forlì - Fa… - fsnews_it : Maltempo #EmiliaRomagna, linea #Bologna – #Rimini: per avverse condizioni meteo traffico sospeso fra Forlì e Cesen… -