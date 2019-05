Mafia | asse Milano-Palermo | colpito Clan Fontana

Mafia - investivano nella produzione del caffè sull’asse Milano-Palermo. Sei arresti e due società sequestrate : Investimenti mafiosi nella produzione e nella distribuzione di caffè in un inedito asse tra Milano e Palermo. Questo l’esito di un indagine che ha portato a sei arresti per i reati di riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, trasferimento fraudolento di valori, tutti con l’aggravante mafiosa. I finanzieri hanno portato alla luce una organizzazione finalizzata a gestire gli investimenti della famiglia mafiosa ...

Mafia - Libera : “Tra vittime anche migranti morti nelle campagne”. De Raho : “Pesa assenza del governo dal corteo” : Oltre cinquantamila persone hanno marciato per le vie di Padova per la XXIV Giornata Nazionale in ricordo delle vittime delle mafie. Un corteo che ha ricordato le 1011 persone uccise dalla criminalità organizzata nel nostro Paese negli ultimi 150 anni: “Non è possibile che oltre l’80% di loro non ha ancora avuto verità e giustizia” ammonisce il fondatore di Libera don Luigi Ciotti dal palco subito dopo la lettura degli oltre mille nomi. Tra di ...