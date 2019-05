Mafia | a Mezzojuso applausi al sindaco che dà del ‘farabutto’ a Giletti E lui scende dal

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 13 maggio 2019) Tensione a Non è L’Arena (La7) durante la diretta della trasmissione nella piazza di, il paese siciliano delle sorelle Napoli, che da 12 anni denunciano intimidazioni e minacce da parte delladei pascoli. Sul palco è presente anche ildel Comune in provincia di Palermo, Salvatore Giardina, che accusa le donne di non pagare e di percepire pensioni e stipendi da 4500 euro al mese. Il pubblico in piazza difende il primo cittadino e, tra urla e proteste, più volte interrompe il dibattito tra gli ospiti sul palco. A insorgere la prima volta è una delle sorelle Napoli: “Quando c’è stato Danilo Lupo (giornalista di Non è L’Arena, ndr) siete venuti in piazza? Vergogna! Fate schifo“. Successivamente viene mandato un filmato in cui ildi, ripreso di nascosto mentre parla con Nunzia De Girolamo, dà del ‘farabutto’ ...

Corriere : Mafia, la rabbia di Giletti contro Mezzojuso: «Perché state in silenzio?» Il video - SemplicementeGL : RT @ImPolif: Sono siciliano, e questa sera la comunità di Mezzojuso ha perso una buona occasione per dimostrare quanto noi ripudiamo la maf… - Luigi57 : >la risposta, domande che non attendono una risposta, taglio degli interventi, interruzione continua degli interloc… -