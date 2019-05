M5s | Gallo | “Basta con questa cultura dell’odio Salvare vite umane e aiutare gli ultimi

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 13 maggio 2019) “gliè diventato sovversivo, illegale, fuori legge“. Così, in un video pubblicato sulla sua pagina Facebook, esordisce Luigi, parlamentare del M5s e presidente della Commissionedella Camera dei Deputati.menziona la notizia relativa all’elemosiniere del Papa, il cardinale Konrad Krajewski, che sabato sera è intervenuto per riattivare l’elettricità in uno stabile occupato a Roma: “Questo non è un problema del Papa o dell’elemosiniere del Papa, questo è un problema di ognuno di noi, perché la prossima volta potremmo essere noi quelli da dover essere aiutati. O vi sentite imbattibili, in una botte di ferro, sicuri che nella vostra vita andrà sempre tutto perfettamente? Sono qui a fare questo video, a parlare direttamente con voi perché c’e’ un’emergenza che o affrontiamo insieme o ...

