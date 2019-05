Lunedi 13 Maggio sui canali Sky Cinema HD

Grande Fratello 16 – Sesta puntata di lunedì 13 maggio 2019 – Tradimenti - confronti - verità. : Nel prime time ma anche nella seconda serata del lunedì sera di Canale5, nuova, Sesta puntata con Grande Fratello, il fortunato reality condotto da Barbara D’Urso e giunto alla sedicesima edizione nella sua versione classica. In studio accanto alla conduttrice gli opinionisti Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio. Grande Fratello | Sesta puntata | lunedì 13 […] L'articolo Grande Fratello 16 – Sesta puntata di lunedì 13 maggio ...

Internazionali d’Italia Roma 2019 : programma - orari e tv di lunedì 13 maggio. Gli azzurri in campo al Foro Italico : Gli Internazionali d’Italia di tennis proseguiranno domani con la seconda giornata del torneo maschile e la prima di quello femminile: sul Centrale il terzo match vedrà protagonista Marco Cecchinato, mentre animeranno la sessione serale prima Fabio Fognini, poi Jasmine Paolini. Sul Grandstand il secondo match di giornata vedrà in campo Lorenzo Sonego, mentre sul campo 2 il secondo incontro sarà quello di Sara Errani, il quarto quello di ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di lunedì 13 e martedì 14 maggio 2019 : anticipazioni puntata 1950 de Il SEGRETO di lunedì 13 e martedì 14 maggio 2019: Elsa ha accettato l’offerta di vivere sotto lo stesso tetto di Isaac e Antolina… Antolina fa “pagare” a Elsa il fatto di vivere con lei e Isaac, arrivando a dettare delle regole estremamente precise che faranno diventare la ragazza una sorta di serva… Prudencio annuncia a Fernando e Maria che non sarà possibile pagare il riscatto entro ...

UNA VITA - anticipazioni puntata di domenica 12 e lunedì 13 maggio 2019 : anticipazioni puntata 716 di Una VITA di domenica 12 e lunedì 13 maggio 2019: Il problema di Blanca con il figlio si rivela essere solo un incubo. Samuel cerca di consolarla, ma lei lo respinge… Martin organizza in segreto le nuove nozze… Jaime rivela a Samuel che vorrebbe allontanare Ursula dalla loro famiglia… Riera, tornato da Odessa, svela a Ursula che i Koval potrebbero trovarsi in Spagna… Da non perdere: diventa fan ...

L'oroscopo di domani 13 maggio - previsioni 1ª sestina : gran lunedì per Leone e Ariete : L'oroscopo di domani 13 maggio 2019 è pronto per essere visionato dai lettori, certamente amanti la buona Astrologia. La sfida quotidiana che oggi ci attende è quella riguardante la giornata coincidente con la partenza della nuova settimana: pronti a scoprire come sarà questo lunedì in amore e nel lavoro? Certo che sì, quindi partiamo immediatamente con l'anticipare qualcosa in merito ai sei segni sotto analisi in questo contesto. Per chi ancora ...

Spoiler Il Paradiso delle Signore lunedì 13 maggio : Antonio dedica una serenata ad Elena : lunedì 13 maggio verrà trasmesso un nuovo episodio della fortunatissima fiction Il Paradiso delle Signore. Questa settimana si è conclusa lasciando i fan sorpresi, poiché Nicoletta era in procinto di partorire nel magazzino dell'atelier di moda. La prossima puntata ci farà vedere la ragazza che sarà assistita dall'ex fidanzato Riccardo Guarnieri, il quale cercherà di fornire tutto il suo aiuto. Trame lunedì 13 maggio: Nicoletta dà alla luce una ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di lunedì 13 maggio 2019 : anticipazioni puntata 5251 di Un POSTO al SOLE in onda lunedì 13 maggio 2019: Il cerchio intorno a Gaetano Prisco (Fabio De Caro) sembra stringersi… Raffaele (Patrizio Rispo) deve affrontare il senso di solitudine che lo assale sempre di più, ma anche il suo orgoglio… Con il rientro in scena di Anita (Ludovica Bizzaglia), le già labili sicurezze di Alex (Maria Maurigi) potrebbero del tutto sgretolarsi; Silvia (Luisa Amatucci) cerca ...

Roma - da lunedì 13 maggio tornano i minibus elettrici nel Centro storico : "Da lunedì 13 maggio i minibus elettrici torneranno al servizio del Centro storico . La prima linea sarà una circolare con capolinea in Piazza Venezia. Passerà da via del Corso e Largo Chigi per poi ...

IL PARADISO DELLE SIGNORE 3 - anticipazioni di lunedì 13 maggio 2019 : Il PARADISO DELLE SIGNORE 13 maggio 2019, anticipazioni puntata n. 176: I clienti stanno fremendo per entrare nel PARADISO DELLE SIGNORE ma intanto Silvia (Marta Richeldi) e Clelia (Enrica Pintore) assistono Nicoletta (Federica Girardello), in travaglio proprio all’interno del grande magazzino; la ragazza mette al mondo una bella bambina! Antonio Amato (Giulio Corso), accompagnato alla chitarra da Sandro Recalcati (Luca Capuano), dedica a Elena ...

La prova del cuoco – Puntate da lunedì 6 a venerdì 10 maggio 2019 – Ricette e rubriche. : Trentacinquesima settimana con la nuova edizione de La prova del cuoco, condotta da Elisa Isoardi con la partecipazione di Ivan Bacchi. Una grande “festa della cucina”, realizzata all’interno di un contenitore di spettacolo e sviluppata nel racconto delle grandi “eccellenze” italiane: dai prodotti della terra a quelli della filiera enogastronomica, spaziando tra Ricette creative ed […] L'articolo La prova del cuoco – Puntate da lunedì 6 a ...

Masters1000 Madrid 2019 : il programma di oggi (lunedì 6 maggio). Orari - tv e streaming : Giornata di quarti di finale al maschile e di semifinali al femminile per il torneo di Madrid, Masters 1000 per gli uomini e WTA Premier Mandatory per le donne. Il programma del campo centrale, intitolato a Manolo Santana, si apre con la sfida serbo-croata tra Novak Djokovic e Marin Cilic, al loro ventesimo confronto sul circuito: conduce il numero 1 del mondo per 17-2, ed è appena la terza volta che i due si sfidano sul rosso. Prendendo in ...

