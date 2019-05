Blastingnews

(Di lunedì 13 maggio 2019) L'delmercoledì 152019 mette sotto analisi la giornata al centro dell'attuale settimana. In evidenza quest'oggi, oltre alla consueta classifica stelline quotidiana soprattutto le previsioni zodiacali sull'e sul lavoro per i segni dallasino a Pesci. Bene, prima di iniziare a decantare il destino astrale di ogni singolo segno, la prassi ci impone di dare qualche breve anticipazione sulla situazione generale. In prima linea tra i transiti astrali odierni, senz'altro spicca l'ingresso di Venere in Toro, ovviamente in compagnia della Luna, ancora stanziale nel campo della. Alla luce del quadro astrale appena enunciato quindi, ad avere massimo supporto da parte degli astri saranno in primis, Capricorno e Acquario, terzetto da considerare a cinque stelle nel periodo. Abbastanza positiva l'delanche per un altro segno, ...

AstrOroscopo : L'oroscopo del giorno 15 maggio, Astrologia 2ª sestina: amore a gonfie vele per Bilancia - infoitcultura : Oroscopo del giorno 15 maggio: Vergine impegnata, opportunità per Acquario - infoitcultura : Oroscopo del giorno 14 maggio: cambiamenti per Leone, Bilancia forte, migliora il Toro -