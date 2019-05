LIVE Sonego-Khachanov | Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA L’azzurro si aggrappa al

oasport

(Di lunedì 13 maggio 2019) Buongiorno e benvenuti alladi Lorenzo-Karen, match valevole per il primo turno deglid’Italia. Si tratta della rivincita della sfida del Masters 1000 di Montecarlo, quando il piemontese sorprese il russo, imponendosi in due set. Quello del Principato fu un torneo davvero ottimo per il numero 68 del ranking mondiale, che raggiunse i quarti di finale, dove venne sconfitto dal serbo, poi finalista, Dusan Lajovic. Il nativo di Torino è in gara a Roma grazie alla wild card ricevuta dall’organizzazione. Una vittoria potrebbe portare il piemontese sempre più vicino all’obiettivo della top-50, un traguardo sicuramente alla portata dell’azzurro.è reduce da un periodo non positivo. Il russo è stato eliminato subito in tre tornei consecutivi: Montecarlo, Barcellona e Monaco di Baviera. Il numero tredici del mondo ...

