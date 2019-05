LIVE Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA | lunedì 13 maggio | tutti i risultati in

oasport

(Di lunedì 13 maggio 2019) Buongiorno e benvenuti alladella seconda giornata deglid’Italia. Sarà unricchissimo al Foro Italico, perchè a Roma scendono in campo tantissimi italiani. E’ il giorno dell’esordio di Fabio Fognini che aprirà il programma serale (ore 19.30), sfidando il francese Jo-Wilfried Tsonga. C’è grande attesa per il ligure, che sogna di ripetere a Roma lo straordinario cammino effettuato a Montecarlo. Sempre in campo maschile match di primo turno anche per Lorenzo Sonego e Marco Cecchinato. Il piemontese affronta il russo Karen Khachanov in una rivincita del match di secondo turno a Montecarlo che aveva visto trionfare l’azzurro in due set al termine di una bellissima prestazione. Il siciliano, invece, se la vedrà con il giovane australiano Alex De Minaur, in un esordio molto insidioso per il semifinalista del Roland Garros ...

