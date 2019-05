Live Inter-Chievo 1-0 Politano a segno per la Champions

Live Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : lunedì 13 maggio - Fognini batte Tsonga! Bene anche Cecchinato - eliminata Paolini : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI Fognini-TSONGA DALLE ORE 19.30 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Internazionali d’Italia 2019. Sarà un lunedì ricchissimo al Foro Italico, perchè a Roma scendono in campo tantissimi italiani. E’ il giorno dell’esordio di Fabio Fognini che aprirà il programma serale (ore 19.30), sfidando il francese Jo-Wilfried Tsonga. C’è grande attesa per il ...

Live Fognini-Tsonga 1-0 - Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : 6-3 4-3 - resta un break all’azzurro nel secondo set : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di esordio di Fabio Fognini agli Internazionali d’Italia 2019 di Roma, nel quale affronterà il francese Jo-Wilfried Tsonga: sarà il primo incontro delle sei sessioni serali che vedremo in scena al Foro Italico. Se c’è un incontro che rappresenta tante cose per Fognini, è proprio quello con il trentaquattrenne di Le Mans, sceso in classifica a causa di un lungo infortunio, ma in ...

Inter-Chievo : diretta streaming - formazioni e cronaca in tempo reale – Live (0-0) : Inter-Chievo: diretta streaming, formazioni e cronaca in tempo reale– LIVE(0-0) diretta Inter-Chievo: le formazioni ufficiali INTER (4-2-3-1): Handanovic; Cedric, Miranda, Skriniar, Asamoah; Vecino, Borja Valero; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi. CHIEVO – Semper; Tomovic, Cesar, Bani; Depaoli, Rigoni, Hetemaj, Leris; Vignato; Meggiorini, Grubac. Lunedì 13 maggio alle ore 21 si giocherà Inter-Chievo a San Siro, posticipo ...

Inter-Chievo - appuntamento a stasera : la gara Live su Sky : Si conclude questa sera la 36esima giornata di Serie A con due sfide che hanno un’importanza tutt’altroche da sottovalutare: i primi a scendere in campo alle 19 saranno Bologna e Parma (i padroni di casa hanno la possibilità di conquistare la salvezza matematica), mentre poi seguirà la gara di San Siro tra Inter e Chievo. […] L'articolo Inter-Chievo, appuntamento a stasera: la gara live su Sky è stato realizzato da Calcio e ...

Live Cecchinato-De Minaur - Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : rimonta pazzesca del siciliano e secondo turno conquistato dopo la vittoria per 4-6 6-3 6-1! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Marco Cecchinato ed Alex de Minaur, valida per il primo turno del torneo ATP Masters 1000 di Roma di tennis: il match tra l’azzurro e l’australiano sarà il terzo dalle ore 11.00 sul Centrale. Sulla terra battuta capitolina i due si giocheranno il passaggio al turno successivo, dove attende uno dei due il tedesco Philipp Kohlschreiber. Certamente non un sorteggio dei ...

