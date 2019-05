LIVE Giro d’Italia | la tappa di oggi Vinci-Orbetello in DIRETTA | orari | programma tv e

LIVE Giro d’Italia 2019 - Seconda tappa in DIRETTA : Bologna-Fucecchio - pioggia e possibili sorprese col San Baronto : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Seconda tappa del Giro d’Italia 2019, 205 km da Bologna a Fucecchio. Dopo l’emozionate cronometro inaugurale di ieri, in cui lo sloveno Primoz Roglic ha conquistato la maglia rosa, la prima frazione in linea di questa 102ma edizione sarà un’occasione per i velocisti, ma visto il percorso mosso e la possibilità di pioggia, potrebbero esserci anche dei colpi di scena. Una tappa che non presenta ...

Giro d’Italia LIVE - partenza show a Bologna : Roglic verso la 1ª maglia rosa ma Nibali vola ed è 2°. Delude Dumoulin [CLASSIFICA] : Roglic verso la prima maglia rosa: prestazione eccezionale di Nibali nella cronometro d’apertura dell’edizione 102 del Giro d’Italia La prima tappa del Giro d’Italia 2019 sta regalando emozioni incredibili. Tom Dumoulin, primo a percorrere il percorso della cronometro d’apertura della 102ª edizione della Corsa rosa, non è riuscito in una prestazione nelle sue corde, tanto che Vincenzo Nibali lo ha ben presto ...

LIVE Giro d’Italia 2019 - Prima tappa in DIRETTA : cronometro individuale Bologna in tempo reale : Buon pomeriggio amici di OA Sport e appassionati di ciclismo e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Prima tappa del Giro d’Italia 2019. Conclusa finalmente l’attesa interminabile delle ultime settimane, la 102a edizione della Corsa Rosa si appresta a prenderà il via da Bologna con una frazione inaugurale già decisamente interessante che dovrebbe vedere subito protagonisti gli uomini di classifica. La cronometro individuale di 8.0 km che ...

LIVE Italia-Spagna Under17 - Europei 2019 in DIRETTA : gli azzurrini vogliono il primato del girone D! : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Italia e Spagna , valevole per la terza giornata degli Europei di calcio under 17 in corso di svolgimento in Irlanda. Gli azzurrini di Nunziata vogliono il primo posto: dopo le vittorie su Germania e Austria, l’Italia under 17 deve battere anche la Spagna per assicurarsi la vetta del girone. L’ultima partita del girone D si giocherà in quel di Dublino, all’UCD Bowl. Sin qui gli azzurri sono ...

LIVE – Non è la D’Urso : la voce di Caltagirone è stata camuffata : Perizia Vocale Caltagirone - Live La voce di Mark Caltagirone, sentita la scorsa settimana a Live – Non è la D’Urso, è stata volutamente camuffata. E’ questo ciò che è emerso ieri sera durante l’ottava puntata del programma condotto da Barbara D’Urso. Quest’ultima, per capire se il futuro marito di Pamela Prati avesse parlato con lei distorcendo il suono della sua voce con un’App, ha fatto eseguire una ...

Ascolti tv : gli effetti delle nozze Prati-Caltagirone su «LIVE – Non è la D’Urso» : Barbara D'Urso Barbara D'Urso Barbara D'Urso Barbara D'Urso Barbara D'Urso Barbara D'Urso Pareva una vittoria annunciata e, invece, non è stato così. L’effetto delle presunte nozze di Pamela Prati con il fantomatico Marco Caltagirone non regalano a Live – Non è la D’Urso gli Ascolti che probabilmente la produzione si aspettava. Anzi. La puntata andata in onda l’8 maggio, che ha raccolto le testimonianze, fra gli altri, di ...

Matrimonio Prati - la telefonata in diretta di Mark Caltagirone a LIVE non è la D’Urso : ecco i risultati della perizia : L’8 maggio l’annunciate nozze tra Mark Caltagirone e Pamela Prati non si sono svolte, ufficialmente per problemi di salute e per colpa dell’eccessiva pressione mediatica. Nel corso di Live-Non è la D’Urso la conduttrice ha scelto di mostrare una foto della showgirl sarda in compagnia di un uomo con un cappello indicato come Caltagirone. Uno scatto poco chiaro che poco dopo viene smentito in diretta da Roberto ...

LIVE - non è la d'Urso - i risultati della perizia sulla voce di Marco Caltagirone : "È stata manipolata" : Torniamo a parlare di Pamela Prati e del suo chiacchieratissimo matrimonio, ancora non celebrato. Dopo l'ultima puntata di Live - Non è la d'Urso, siti e giornali si sono chiesti se la voce dell'uomo che è comparso in trasmissione la scorsa settimana col nome di Marco Caltagirone fosse stata manipolata da alcuni software. La squadra del talk show di Barbara d'Urso si è affidata a un tecnico che collabora con la Procura di Napoli per una ...

Caso Pamela Prati - a LIVE! Non è la d'Urso viene mostrata una foto e un video del presunto Mark Caltagirone. D'Agostino : "Tutto organizzato" (FOTO e VIDEO) : UPDATE 22:54 - Secondo quanto ritenuto dal direttore di Dagospia, Roberto D'Agostino, la foto mostrata a Live! Non è la d'Urso scattata dal paparazzo Maurizio Sorge sarebbe stata organizzata "Perché Sorge e una delle due ragazze dell'agenzia (si riferisce a Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, ndr) sono stati beccati il giorno prima a parlare. Ergo, si sono messi d'accordo e hanno tirato fuori questa foto falsa. Caso Pamela Prati, a ...