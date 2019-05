LIVE Cecchinato-De Minaur | Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA | 2-1 nel 1° set

LIVE Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : lunedì 13 maggio - Sonego al terzo set contro Khachanov - Cecchinato da poco in campo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Internazionali d’Italia 2019. Sarà un lunedì ricchissimo al Foro Italico, perchè a Roma scendono in campo tantissimi italiani. E’ il giorno dell’esordio di Fabio Fognini che aprirà il programma serale (ore 19.30), sfidando il francese Jo-Wilfried Tsonga. C’è grande attesa per il ligure, che sogna di ripetere a Roma lo straordinario cammino effettuato a ...

LIVE Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : lunedì 13 maggio - Sonego sotto di un set contro Khachanov - Cecchinato alle 15.30 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Internazionali d’Italia 2019. Sarà un lunedì ricchissimo al Foro Italico, perchè a Roma scendono in campo tantissimi italiani. E’ il giorno dell’esordio di Fabio Fognini che aprirà il programma serale (ore 19.30), sfidando il francese Jo-Wilfried Tsonga. C’è grande attesa per il ligure, che sogna di ripetere a Roma lo straordinario cammino effettuato a ...

LIVE Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : lunedì 13 maggio - tutti i risultati in tempo reale. Tra poco Sonego. Attesa per Cecchinato e Fognini : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Internazionali d’Italia 2019. Sarà un lunedì ricchissimo al Foro Italico, perchè a Roma scendono in campo tantissimi italiani. E’ il giorno dell’esordio di Fabio Fognini che aprirà il programma serale (ore 19.30), sfidando il francese Jo-Wilfried Tsonga. C’è grande Attesa per il ligure, che sogna di ripetere a Roma lo straordinario cammino effettuato a ...

LIVE Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : lunedì 13 maggio - tutti i risultati in tempo reale. Attesa per Sonego e Cecchinato : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Internazionali d’Italia 2019. Sarà un lunedì ricchissimo al Foro Italico, perchè a Roma scendono in campo tantissimi italiani. E’ il giorno dell’esordio di Fabio Fognini che aprirà il programma serale (ore 19.30), sfidando il francese Jo-Wilfried Tsonga. C’è grande Attesa per il ligure, che sogna di ripetere a Roma lo straordinario cammino effettuato a ...

LIVE Cecchinato-De Minaur - Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : esordio complicato contro il talento australiano : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Marco Cecchinato ed Alex de Minaur, valida per il primo turno del torneo ATP Masters 1000 di Roma di tennis: il match tra l’azzurro e l’australiano sarà il terzo dalle ore 11.00 sul Centrale. Sulla terra battuta capitolina i due si giocheranno il passaggio al turno successivo, dove attende uno dei due il tedesco Philipp Kohlschreiber. Certamente non un sorteggio dei ...

LIVE Cecchinato-Schwartzman - Masters1000 Madrid 2019 in DIRETTA : 0-6 6-4 1-6 - brutto ko al primo turno del siciliano sulla terra rossa spagnola : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match valido per il primo turno del Masters 1000 di Madrid tra Marco Cecchinato e Diego Schwartzman. Esordio complicato per il siciliano, reduce dalla semifinale raggiunta nel torneo di Monaco, sconfitto dal cileno Christian Garín poi vittorioso in finale anche contro il nostro Matteo Berrettini. Il n.19 del mondo e testa di serie n.16 dovrà vedersela contro l’argentino e, come detto, non sarà ...

LIVE Cecchinato-Schwartzman - Masters1000 Madrid 2019 in DIRETTA : 0-6 6-4 1-2 il punteggio sul rosso spagnolo : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match valido per il primo turno del Masters 1000 di Madrid tra Marco Cecchinato e Diego Schwartzman. Esordio complicato per il siciliano, reduce dalla semifinale raggiunta nel torneo di Monaco, sconfitto dal cileno Christian Garín poi vittorioso in finale anche contro il nostro Matteo Berrettini. Il n.19 del mondo e testa di serie n.16 dovrà vedersela contro l’argentino e, come detto, non sarà ...

LIVE Cecchinato-Schwartzman - Masters1000 Madrid 2019 in DIRETTA : 0-6 6-4 il punteggio sul rosso spagnolo : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match valido per il primo turno del Masters 1000 di Madrid tra Marco Cecchinato e Diego Schwartzman. Esordio complicato per il siciliano, reduce dalla semifinale raggiunta nel torneo di Monaco, sconfitto dal cileno Christian Garín poi vittorioso in finale anche contro il nostro Matteo Berrettini. Il n.19 del mondo e testa di serie n.16 dovrà vedersela contro l’argentino e, come detto, non sarà ...

LIVE Cecchinato-Schwartzman - Masters1000 Madrid 2019 in DIRETTA : 0-6 5-4 il punteggio sul rosso spagnolo : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match valido per il primo turno del Masters 1000 di Madrid tra Marco Cecchinato e Diego Schwartzman. Esordio complicato per il siciliano, reduce dalla semifinale raggiunta nel torneo di Monaco, sconfitto dal cileno Christian Garín poi vittorioso in finale anche contro il nostro Matteo Berrettini. Il n.19 del mondo e testa di serie n.16 dovrà vedersela contro l’argentino e, come detto, non sarà ...

LIVE Cecchinato-Schwartzman - Masters1000 Madrid 2019 in DIRETTA : 0-6 3-2 il punteggio sul rosso spagnolo : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match valido per il primo turno del Masters 1000 di Madrid tra Marco Cecchinato e Diego Schwartzman. Esordio complicato per il siciliano, reduce dalla semifinale raggiunta nel torneo di Monaco, sconfitto dal cileno Christian Garín poi vittorioso in finale anche contro il nostro Matteo Berrettini. Il n.19 del mondo e testa di serie n.16 dovrà vedersela contro l’argentino e, come detto, non sarà ...

LIVE Cecchinato-Schwartzman - Masters1000 Madrid 2019 in DIRETTA : 0-6 1-0 il punteggio sul rosso spagnolo : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match valido per il primo turno del Masters 1000 di Madrid tra Marco Cecchinato e Diego Schwartzman. Esordio complicato per il siciliano, reduce dalla semifinale raggiunta nel torneo di Monaco, sconfitto dal cileno Christian Garín poi vittorioso in finale anche contro il nostro Matteo Berrettini. Il n.19 del mondo e testa di serie n.16 dovrà vedersela contro l’argentino e, come detto, non sarà ...

LIVE Cecchinato-Schwartzman - Masters1000 Madrid 2019 in DIRETTA : 0-5 e triplo break per l’argentino nel 1° set : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match valido per il primo turno del Masters 1000 di Madrid tra Marco Cecchinato e Diego Schwartzman. Esordio complicato per il siciliano, reduce dalla semifinale raggiunta nel torneo di Monaco, sconfitto dal cileno Christian Garín poi vittorioso in finale anche contro il nostro Matteo Berrettini. Il n.19 del mondo e testa di serie n.16 dovrà vedersela contro l’argentino e, come detto, non sarà ...

LIVE Cecchinato-Schwartzman - Masters1000 Madrid 2019 in DIRETTA : 0-1 e break per l’argentino nel 1° set : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match valido per il primo turno del Masters 1000 di Madrid tra Marco Cecchinato e Diego Schwartzman. Esordio complicato per il siciliano, reduce dalla semifinale raggiunta nel torneo di Monaco, sconfitto dal cileno Christian Garín poi vittorioso in finale anche contro il nostro Matteo Berrettini. Il n.19 del mondo e testa di serie n.16 dovrà vedersela contro l’argentino e, come detto, non sarà ...

LIVE Cecchinato-Schwartzman - Masters1000 Madrid 2019 in DIRETTA : primo turno ostico per il siciliano : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match valido per il primo turno del Masters 1000 di Madrid tra Marco Cecchinato e Diego Schwartzman. Esordio complicato per il siciliano, reduce dalla semifinale raggiunta nel torneo di Monaco, sconfitto dal cileno Christian Garín poi vittorioso in finale anche contro il nostro Matteo Berrettini. Il n.19 del mondo e testa di serie n.16 dovrà vedersela contro l’argentino e, come detto, non sarà ...