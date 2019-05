ilfattoquotidiano

(Di lunedì 13 maggio 2019), a Cannes per presentare la versione restaurata di “Pasqualino Settebellezze“, si è raccontata al Corriere della Sera: “Di premi e festeggiamenti non me ne frega molto, preferisco mi dicano che sono simpatica. Ma certo questo omaggio di Cannes mi rende felice”, ha detto la regista. Il film fu candidato all’Oscar: “Merito di un critico cattivissimo, John Simon del New York Magazine, che già aveva apprezzato Storia d’amore e d’anarchia – ha raccontato– Venne a Roma a incontrami e scrisse un articolo molto bello. Poi alla prima di New York mi chiesero di fare un discorso ma parlavo male l’inglese. Avevo una bella cintura fatta con un calamaio, chiesi come si dicesse cintura. “Do you like my belt?” esordii. Venne giù la sala”. E durante la lunga chiacchierata, la regista “dagli occhiali bianchi” non ...

dinunziogio : RT @TutteLeNotizie: Lina Wertmüller: “Nanni Moretti? Un cafone. L’ho mandato affan****” - FQMagazineit : Lina Wertmüller: “Nanni Moretti? Un cafone. L’ho mandato affan****” - TutteLeNotizie : Lina Wertmüller: “Nanni Moretti? Un cafone. L’ho mandato affan****” -