L' importanza di chiamarsi Inchiesta Al via la quinta edizione del DIG Festival

Napoli - l’importanza di chiamarsi Carlo Ancelotti : 13 punti in meno rispetto a Sarri e nessuno lo critica : Se si chiamasse Eusebio, magari sarebbe addirittura stato vicino all’esonero, come è successo a Di Francesco alla Roma, crocifisso per colpe non sue. Se si chiamasse Stefano, magari la società avrebbe fatto un duro comunicato di delusione sugli ultimi risultati, come ha appena fatto la Fiorentina con Pioli. Se si chiamasse Luciano, la dirigenza starebbe già programmando la prossima stagione con un altro tecnico, come fa l’Inter per il ...