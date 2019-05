L’ex presidente sudanese Omar al Bashir è stato incriminato per l’uccisione di

L’ex presidente della Confindustria siciliana Antonello Montante è stato condannato a 14 anni di carcere per “associazione per delinquere” : L’ex presidente della Confindustria siciliana Antonello Montante è stato condannato a 14 anni di carcere per le accuse di “associazione per delinquere finalizzata alla corruzione” e “accesso abusivo a sistema informatico”. Montante – che aveva ottenuto una certa popolarità grazie

Aldo Moro 9 maggio : morte - frasi e storia politica delL’ex presidente Dc : Aldo Moro 9 maggio: morte, frasi e storia politica dell’ex presidente Dc Roma, 9 maggio 1978: viene ritrovato il cadavere del leader della Democrazia Cristiana Aldo Moro nel bagagliaio di una Renault Rossa parcheggiata in Via Caetani. Aldo Moro: sequestro, prigionia e morte La mattina del 16 marzo del 1978, Aldo Moro si stava recando in Parlamento: quel giorno si sarebbe svolta la presentazione del governo guidato da Giulio Andreotti. ...

Nervi tesissimi in casa Siviglia - rissa sfiorata tra Monchi e L’ex presidente Del Nido : Secondo i media spagnoli, il dirigente spagnolo non avrebbe gradito alcuni commenti dell’ex presidente del club andaluso Primi problemi per Ramon Monchi nella sua nuova avventura al Siviglia, cominciata da poco più di un mese dopo il traumatico addio alla Roma. LaPresse/EFE Il dirigente spagnolo infatti avrebbe litigato furiosamente con l’ex presidente del club andaluso José Maria Del Nido, nel corso di una festa popolare ...

Joe Biden domina i sondaggi tra i democratici : L’ex vicepresidente stacca di oltre 20 punti punti Bernie Sanders : Joe Biden domina i sondaggi tra i democratici. Secondo l’ultima rilevazione della Cnn, l’ex vicepresidente – candidatosi qualche giorno fa per le presidenziali 2020 – raccoglie il 39% delle preferenze staccando di oltre 20 punti l’avversario più diretto, il senatore Bernie Sanders, fermo al 15%. Il consenso di Biden cala però tra i giovani (31%) e i bianchi (29%). Terza è la senatrice Elizabeth Warren (8%). Tra gli ...

L’ex deputato del M5S Salvatore Caiata - noto per essere il presidente del Potenza Calcio - è passato a Fratelli d’Italia : Salvatore Caiata, deputato eletto col Movimento 5 Stelle ma formalmente espulso dal partito, ha annunciato ieri di essere passato a Fratelli d’Italia, il partito della destra radicale guidato da Giorgia Meloni. «Torno a casa perché il mio percorso politico si

La commissione elettorale spagnola ha escluso L’ex presidente catalano Carles Puigdemont dalle prossime elezioni europee : La commissione elettorale spagnola ha escluso l’ex presidente catalano Carles Puigdemont dalle prossime elezioni europee, alle quali si era candidato con la lista Junts per Catalunya – Lliures per Europa. Assieme a Puigdemont, sono stati esclusi anche l’ex ministro per la

Dimissioni Magic Johnson - clamoroso retroscena : Buss e Pelinka lo criticavano via e-mail - L’ex presidente li avrebbe scoperti : clamoroso retroscena in merito alle Dimissioni di Magic Johnson dai Los Angeles Lakers: Jeanie Buss e Rob Pelinka si scambiavano delle e-mail nelle quali veniva criticato il suo operato, una di esse è finita, inavvertitamente, nella casella di posta dell’ex presidente Le Dimissioni di Magic Johnson dai Los Angeles Lakers sono arrivate come un fulmine a ciel sereno. L’ex plenipotenziario giallo-viola non aveva dato alcun segnale ...

Roma - L’ex M5s De Vito scrive alla Raggi dal carcere : “Non mi dimetto da presidente dell’Assemblea capitolina” : “In questo periodo ho pensato spesso, per il rispetto che ho verso l’istituzione, di dimettermi da presidente dell’Assemblea capitolina, carica che ho amato e che ritengo di avere svolto con onore e con piena cognizione dei suoi equilibri e tecnicismi dall’altro. Ma non posso, non voglio e non debbo farlo! Credo con forza nella Giustizia e Giustizia con forza chiedo!”. Lo scrive Marcello De Vito, arrestato il 20 marzo scorso per ...

Barcellona - L’ex presidente Rosell assolto dalle accuse di riciclaggio [DETTAGLI] : L’ex presidente del Barcellona Sandro Rosell è stato assolto dalle accuse di riciclaggio di denaro per mancanza di prove. Rosell ha scontato 21 mesi di detenzione preventiva. L’ex numero 1 del Barça, la moglie, e altre quattro persone erano accusate, tra le altre cose, di aver riciclato circa 20 milioni di euro dal 2006 fra cui commissioni legate alla vendita dei diritti televisivi delle partite della nazionale di calcio ...

Caso Ghosn - si complica la situazione delL’ex presidente di Renault-Nissan : nuova accusa da parte di pm giapponesi : L’accusa è legata ai pagamenti per 15 milioni di dollari effettuati da una controllata di Nissan a un distributore dell’Oman, che avrebbe poi trasferito nella disponibilità di Ghosn un terzo di questa somma I pubblici ministeri giapponesi incriminati hanno formalizzato una nuova accusa, per abuso di fiducia, nei confronti dell’ex presidente di Renault-Nissan, Carlos Ghosn, presso il tribunale distrettuale di ...

Calabria - sequestrati 217mila euro alL’ex presidente dell’associazione antimafia Antigone : Claudio La Camera, ex presidente dell’associazione "Antigone - Museo della ‘ndrangheta", è destinatario di un provvedimento di sequestro preventivo di beni per l'equivalente di 217mila euro. Per i pm avrebbe gonfiato i costi delle iniziative antimafia per incassare denaro pubblico e fare spese personali.Continua a leggere

Rimborsi gonfiati e truffa - sequestrati 217mila euro alL’ex presidente di una associazione antimafia in Calabria : Un sequestro preventivo “per equivalente” di 217mila euro è stato eseguito dalla Guardia di finanza all’ex presidente dell’associazione antimafia “Museo della ‘ndrangheta” Claudio La Camera. Lo ha emesso la sezione penale del Tribunale di Reggio Calabria su richiesta del procuratore Giovanni Bombardieri e dell’aggiunto Gerardo Dominijanni. La Camera è da tempo imputato nel processo nato da un’inchiesta delle Fiamme gialle relativa all’utilizzo ...

Perù - L’ex presidente Alan Garcia si spara mentre la polizia lo arresta e muore in ospedale : Il 69enne Alan Garcia, due volte presidente del Paese sudamericano, si è tolto la vita alla vista degli agenti. Si è rinchiuso in casa sua, ha estratto una pistola e si è sparato. Trasportato in ospedale in condizioni critiche, è morto poco dopo. Era indagato per i suoi rapporti con l'impresa brasiliana Odebrecht e accusato di aver intascato tangenti.Continua a leggere