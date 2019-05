L’elemosiniere pontificio che riattacca la corrente | tra miracolo e reato

wired

(Di lunedì 13 maggio 2019) Il cardinale ed elemosiniere, il polacco Konrad Krajewski (nella foto in basso, a sinistra) lo scorso sabato sera ha riallacciato lanel palazzo occupato dal movimento SpinTime, al civico 55 di via Santa Croce in Gerusalemme, nel centro della Capitale. Su quello stabile ex Inpdap, dove vivono quasi 500 persone e vengono organizzate serate e corsi di varia natura, pendeva una morosità di 319 mila euro: il gestore è intervenuto e frigoriferi e riscaldamenti vari sono andati ko. Una situazione grave, quindi era necessario intervenire. E il prelato con un passato nel mondo dell’energia lo ha fatto, scendendo nel sottosuolo e riallacciando i cavi. Questo è il fatto. Foto Vatican Media/LaPresse Una vicenda riassumibile in poche righe che però si presta a diverse interpretazioni, numerose critiche e più applausi. Punto primo: Il cardinale-elettricista ha cun bel ...

