calcioefinanza

(Di lunedì 13 maggio 2019) Una opzione estrema, nel caso in cui la Uefa decida di portare fino in fondo il progetto dellaLeague. Quattro delle cinque principalieuropee, ovverosia Lega Serie A, Premier League, Liga di Spagna e Lfp (Lega francese) starebbero infatti pensando ad unoa riforma dell’ex Coppa Campioni. Come riporta Repubblica, infatti, … L'articolola

FinancialSs : Leghe pronte allo sciopero contro la nuova Champions - CalcioFinanza : Le Leghe pensano allo sciopero contro la nuova Champions -