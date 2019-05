Lega | Travaglio | “Il caso Siri è la prova della sua permeabilità Come nel ’92 è oggetto

Europee 2019 - Padellaro : “Campagna elettorale permanente”. Travaglio : “Tra Lega e M5S matrimonio di necessità” : Antonio Padellaro, Marco Travaglio e Luca Sommi intervengono con una diretta Facebook per presentare l’ultimo libro a firma di Antonio Padellaro “Il gesto di Almirante e Berlinguer” (ed. PaperFirst, euro 6,50), dal 1° maggio in edicola con Il Fatto Quotidiano e dal 2 maggio in libreria. “I due vice premier, i due leader dei partiti di maggioranza litigano tutti i giorni. A tuo modo di vedere, Antonio, è più una questione ...

Balle Spaziali - Travaglio smonta 3 fake news : è vero che la Lega ha sventato la cosiddetta ‘Salva-Roma’ o ‘Salva-Raggi’? : E’ vero, come dice Matteo Salvini, che la Lega ha sventato una rapina ai danni di noi cittadini chiamata “Salva Roma” o “Salva Raggi”? E’ vero, come dice sempre Salvini, che il sottosegretario Armando Siri non si deve dimettere fino a quando la magistratura non avrà chiuso la sua inchiesta per presunta corruzione? E’ vero che Radio Radicale rischia di essere uccisa perché è una radio scomoda e quindi ...

Lega - Borgonzoni vs Travaglio : “Emendamento Siri? Era nel contratto di governo”. “Non è vero - gliel’ha scritto Arata” : Secondo atto della polemica tra Lucia Borgonzoni, sottosegretaria alla Cultura e senatrice della Lega, e il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, nel corso di Otto e Mezzo (La7). Travaglio ribadisce: “Lei ha detto che voi della Lega vi fidate di Siri perché è una persona specchiata. No, non è una persona specchiata, ma un bancarottiere che ha sottratto in modo fraudolento dei soldi all’erario, cioè alle casse dello Stato ...

M5s come Marco Travaglio - "quattro domande alla Lega su Armando Siri" : accostato alla Boschi - fuori controllo : Ridotti a imitare Marco Travaglio: questo è quel che sono i grillini. Dopo le dieci domande sul Fatto Quotidiano del direttore a Matteo Salvini, ecco le quattro domande del M5s alla Lega sul caso Armando Siri. La buffonata va in scena sul cosiddetto blog delle stelle, dove i pentastellati tornano a

Lega - Travaglio : “Su caso Siri Salvini dovrebbe scusarsi. C’è conflitto d’interessi - politicamente è grave” : “Il punto è capire se Siri ha presentato una proposta di una modifica regolamentare per favorire un imprenditore. Se lo ha fatto, per me va fuori a calci nel sedere. E a Salvini cosa è saltato in mente di prendere un imprenditore dell’eolico per farsi scrivere il programma sull’energia? È come se il piano dei trasporti lo scrivesse la Fiat”. A dirlo, il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, ospite di Lilli ...