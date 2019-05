Le ultime 3 puntate di Fabio Fazio del lunedì sono state tagliate

agi

(Di lunedì 13 maggio 2019) Chiude in anticipo la stagione di 'Che Fuori Tempo Che Fa', il programma delsera disu Rai1 e che segue quello della domenica, 'Che Tempo Che Fa' in prime time. Quella di13 maggio sarà l'ultima puntata, le altre tre in previsione il 20 e 27 maggio e il 3 giugno non andranno in onda. Dai Rai1 fanno sapere che il 20 maggio ci sarà una puntata di Porta a Porta incentrata sull'imminenza del voto per le Europee e il 27 ancora Porta a Porta con uno speciale dedicato ai risultati del voto, che comprende anche le amministrative in alcune realtà regionali e comunali, mentre il 3 giugno andrà in onda un film. Domenica sera lo stessoin avvio di 'Che Tempo Che Fa' ha annunciato che il programma delsi chiude per questa stagione. "Ci è stato comunicato che letre previste non andranno in onda e quindi per ...

davidefaraone : La #Rai cancella le ultime 3 puntate di #CheTempoCheFa. Il servizio pubblico, pagato dagli italiani, si inchina all… - valeriafedeli : La Rai cancella le ultime tre puntate di #CheTempoCheFa. Così il servizio pubblico si piega all’arroganza dei pote… - fattoquotidiano : Che fuori tempo che fa, Fazio annuncia: “Ultime 3 puntate non andranno in onda” -