Le riprese de L’Amica Geniale 2 mandano il traffico in tilt a Napoli foto

(Di lunedì 13 maggio 2019) Si continua a lavorare a ritmo serrato per lede L'Amica2 soprattutto in esterna per via del maltempo che continua ad abbattersi sul nostro Paese. Per fortuna in questo fine settimana è tornato il sole e cast e troupe si sono ritrovati per girare alcune scene in esterna proprio anel centralissimo corso Umberto I che, per l'occasione, ha subito fatto un balzo indietro ai mitici anni '60.Mezzi pubblici e auto d'epoca hanno avuto la meglio sulla modernità e sul rumore di questi giorni moderni mentre tra le vie del centro e sullo stesso corso sgattaiolavano numerose comparse vestite ad hoc. Tra loro tanti curiosi ma anche chi si è lamentato per via delle modifiche apportate alla viabilità per permettere le. Le polemiche non sono mancate anche se il sindaco aveva ufficialmente comunicato i divieti e le transenne erano state apposte già giovedì sera lungo ...

