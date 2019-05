Le Regole del Delitto Perfetto 5 verso la verità dietro l’omicidio di Miller

optimaitalia

(Di lunedì 13 maggio 2019) Si avviail finale di stagione la programmazione de Ledel5 su Fox Italia, canale 112 di Sky che trasmette la serie in anteprima esclusiva per l'Italia prima che raggiunga la piattaforma streaming Netflix.La serie di Pete Nowalk con protagonista il premio Oscar Viola Davis, premiata anche con l'Emmy proprio per il ruolo di Annalise Keating, è appena stata rinnovata da ABC per una sesta (ma non necessariamente ultima) stagione, con cui potrà dare risposta ai tanti interrogativi sollevati da questo capitolo del legal thriller.La seconda parte de Ledel5 è infatti quella che introduce la cosiddetta Operazione Falò, con cui l'FBI indaga sulla docente e penalista Keating e i suoi allievi di legge per i delitti legati alla morte di Sam Keating: riusciranno i federali ad incriminarli per i numerosi reati di cui si sono macchiati ...

