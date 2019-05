L' appello del papà di Noemi | Le cure sono costose Lo Stato non ci abbandoni

GF 16 : Mila Suarez vittima di bullismo? L’appello del pubblico : Mila Suarez: il pubblico chiede provvedimenti al Grande Fratello Che Mila Suarez non sia tra le concorrenti più amate dagli altri inquilini del GF 16 ormai non è un mistero, tanto che la ragazza è continuamente vittima di pesanti accuse da parte dei suoi colleghi. Il pubblico del web, a cui nulla sfugge, è stufo di assistere alle continue offese a discapito della bella marocchina e ha deciso di lanciare un vero e proprio appello alla ...

Italia - Germania e Polonia snobbano l’appello dell’UE per una maggiore ambizione climatica : “Questi governi hanno la testa sotto la sabbia” : Un documento firmato da 8 Paesi europei che chiede all’Unione Europea di “agire ora” per affrontare i cambiamenti climatici è stato “snobbato da Germania, Italia e Polonia prima di un summit a Sibiu, in Romania, in questa settimana”. Così riporta il quotidiano britannico Independent sul documento, ottenuto da Euractiv, firmato da Belgio, Danimarca, Francia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna e Svezia. Il meeting in Romania era stato ...

Il presidente della corte d'appello di Napoli : "Migliaia di condannati liberi. Ci serve personale e ci mandano barellieri" : Quando Salvini dice che in giro per Napoli ci sono 12mila condannati liberi “ha ragione, ci sono dei colpevoli in libertà. D’altra parte il ministro ha preso i dati dalla mia relazione, non se li è mica inventati”. A rilanciare il dato delle condanne cui non è stata ancora data esecuzione è il presidente della corte d’Appello di Napoli, Giuseppe De Carolis di Prossedi, in un’intervista al ...

L'appello di Prodi sull'unità sindacale. Furlan : «Il futuro dell'Italia è in Europa» : Questa politica del Governo brucia futuro per l'Italia e non può essere certo un modello per l'Europa». Per la Furlan «il nostro futuro è in Europa e per l'Europa. È l'Europa dei popoli alla quale ...

Il Chelsea annuncia il ricorso contro la Commissione d’appello della Fifa : Il Chelsea non ci sta. Dopo il rifiuto, da parte della Fifa, di accogliere il ricorso dei Blues relativo al blocco del mercato, la società londinese annuncia in un comunicato un nuovo ricorso. “Il club prende atto che la Commissione d’Appello della Fifa ha deciso di appoggiare parzialmente il ricorso del Chelsea contro la decisione della Commissione Disciplinare della Fifa. Tuttavia, la società è molto contrariata che il blocco per ...

Da Coprob appello all'Ue per la difesa del comparto saccarifero : Bologna, 7 mag., askanews, - Si gioca in Europa con il sostegno di tutte le forze politiche, dalla Lega al Pd, la battaglia per la difesa del comparto bieticolo e saccarifero nazionale. A breve la ...

Il padre di Giulia - vittima del terremoto - lancia un appello : "Aiutatemi a trovare il suo ciondolo" : Giulia Rizzo L'appello di un padre disperato: "Ho perso la medaglietta di mia figlia Giulia, la indossavo da quando è diventata un angelo" Prosegue la ricerca della medaglietta con impresso il volto del suo “angioletto”. Da quando l’ha persa, lo scorso 4 maggio, Fabio Rinaldo, autotrasportatore romano a cui il sisma ha strappato una figlia Giulia, di otto anni, non si da pace. Così ha deciso di lanciare un appello su Facebook nel ...

Costruiamo un'Europa sociale - appello della Federazione mutualità : Roma, 6 mag., askanews, - "Costruiamo insieme l'Europa sociale di domani". E' questo lo slogan della Giornata nazionale della mutualità che si è tenuta a Milano presso la Società Umanitaria. La ...

Cooperante morto a Capo Verde - l’appello della famiglia di David : “Diteci cosa è successo” : Ancora ignote le cause della morte di David Solazzo, il Cooperante fiorentino di 31 anni trovato cadavere nella sua casa a Capo Verde. Dopo l'appello della famiglia, affinché sia fatta luce sulla verità relativa al decesso del ragazzo, il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede assicura: "Il Governo si sta muovendo e si impegnerà". La sua fidanzata Marija Tosic che in un'intervista rilasciata al Corriere Fiorentino ha detto: "Vogliamo sapere ...

“Mia figlia 12enne si è uccisa dopo aver visto la serie ‘Tredici’ : vietatela” : il disperato appello della madre di Jessica : “Mia figlia si è suicidata dopo aver visto la serie Netflix ‘Tredici’. Dovrebbe essere vietata“. A parlare così, in una delle tante interviste che in questi giorni ha deciso di rilasciare alla stampa straniera, è Rachael Warburton, madre di Jessica Scatterson che, a soli 12 anni, si è tolta la vita “ispirandosi” alla popolare serie: Jessica ha infatti lasciato i suoi “sei motivi per uccidersi” (la ...

L'appello della zia della bimba ferita : 'Ho visto il killer fuggire - ora salvate la mia Noemi' : 'Dopo la sparatoria Noemi era bianca in volto, aveva gli occhi sbarrati, non parlava, io e mia sorella l'abbiamo portata nel bagno del bar Elite per sciacquarle il viso e solo allora ci siamo accorti ...

L'appello del Papa : i cristiani siano artefici di comunione in Europa : E 'mentre tanti altri fratelli e sorelle nel mondo continuano a soffrire a causa della fede, chiedono a noi di non rimanere chiusi, ma di aprirci, perché solo così i semi portano frutto'. Intanto, ...

Sicurezza - l'appello di M5S e PD a Salvini<br>"Pensi alla sicurezza delle persone" : La sparatoria avvenuta ieri in strada a Napoli in cui sono rimaste ferite tre persone, inclusa una bambina di 4 anni in fin di vita, sembra aver riacceso i riflettori sull'esigenza di una vera lotta alla criminalità organizzata mentre i vertici dell'esecutivo gialloverde sono impegnati nella campagna elettorale in vista delle prossime elezioni europee.È stata l'ex presidente della Camera Laura Boldrini a richiamare il Ministro dell'Interno ai ...

Venezuela appello dell'Onu : "Già cinque morti. Cessate il fuoco" : Infatti, il Venezuela è il paese con la più grande riserva di petrolio al mondo, ma sfruttata solo in minima parte per via della "extra-pesantezza" dell'oro nero Venezuelano rispetto al greggio ...