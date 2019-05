L’altra festa delle mamme | quelle che non ricevono il regalo dei figli

vanityfair

(Di lunedì 13 maggio 2019) Il post è stato pubblicato nel giorno delladella mamma e riguarda tutte le donne chenon sono. «Vorrei fare gli auguri anche a tuttedonne che hanno lottato per essere e per diventare, adonne che l’hanno voluto con tutte le loro forze, ma che purtroppo non ci sono riuscite..» scrive la pagina Regno Disney mettendo un’immagine del film Up. A questo post sono arrivati oltre 40mila like e oltre 2000 commenti. La maggior parte sono racconti di donne che hanno lottato per una maternità che non è mai arrivata, ma anche di donne per cui è arrivata in modi in attesi o quando ormai non ci speravano più. «Sei aborti, due raschiamenti, diagnosi errate, lacrime ogni 28 giorni e l’idea di non essere degna di diventare madre. Ho sognato bimbi abbracciarmi, ho sognato di accarezzare la mia pancia, ho sognato corredini e profumo di vita… Poi un giorno, ...

MatteoBoccali : RT @Rossonerosemper: Ci sono state due richieste di spostamento: una per fare una festa con le luci, l'altra per garantire la regolarità de… - IlCumenda96 : RT @Rossonerosemper: Ci sono state due richieste di spostamento: una per fare una festa con le luci, l'altra per garantire la regolarità de… - Andrewfat1 : RT @Rossonerosemper: Ci sono state due richieste di spostamento: una per fare una festa con le luci, l'altra per garantire la regolarità de… -