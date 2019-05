L’aereo ha un guasto al carrello anteriore e l’atterraggio d’emergenza è da brividi | le

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 13 maggio 2019) Un aereo della Myanma Airways è stato costretto a un atterraggio d’emergenza, sulla pista di Mandalay, in Birmania, a causa di unal. I piloti, come si vede nel video, hanno sfruttato il muso del velivolo con grande abilità per fermarsi in tempo e senza provocare danni. Nessun passeggero, infatti, è rimasto ferito. Video Twitter L'articolo L’aereo ha unale l’atterraggio d’emergenza è da: le immagini della manovra proviene da Il Fatto Quotidiano.

