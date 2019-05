La storia dello Spritz e perché il New York Times lo critica

wired

(Di lunedì 13 maggio 2019) “L’Aperolnon è un buon drink”. Si intitola così, senza troppi giri di parole, l’articolo che la giornalista Rebekah Peppler ha pubblicato sul New, in cui quello che probabilmente è il cocktail più rappresentativo dell’aperitivo all’italiana viene demolito punto per punto. E il motivo è presto detto: la martellante campagna pubblicitaria che da un paio di anni ha portato il celebre drink a diventare incredibilmente popolare anche negli Stati Uniti, con tanto di battutissimo hashtag social al grido di #life, avrebbe di fatto sdoganato un prodotto che – secondo Miss Peppler – saprebbe di “succo di frutta dopo un allenamento di football in una giornata calda”. Non benissimo, insomma. L’articolo in questione ripercorre ladella ricetta, ricordando quei soldati dell’Impero austriaco di stanza nei territori veneti ...

chetempochefa : 'Lo studio era bollente e il direttore ci pregò di metterci la giacca. Noi ci mettemmo la giacca, ma ci levammo i p… - giomalago : Solo il fato li vinse! Onore al #GrandeTorino, unica squadra di club celebrata nel libro dei 100 del #CONI. Un orgo… - SkyTG24 : Il capo dello Stato Sergio #Mattarella, ricordando il #GrandeTorino, ha definito la tragedia di #Superga come una '… -