La Spagna è una delle ultime oasi europeiste

F1 - GP Spagna 2019 : Sebastian Vettel in crisi totale. L’ordine di scuderia sancisce una svolta in casa Ferrari : La Ferrari ha bisogno di un leader, la Ferrari ha bisogno di un condottiero. Lo si è detto in tutte le salse, anche rimpiangendo i tempi del tedesco Michael Schumacher. In quest’ultimo caso il canadese Jacques Villeneuve avrebbe però qualcosa da dire. Vero è che la sensazione di una “Stella polare” mancante c’è, oltre al problema primario di una Ferrari capricciosa ed enigmatica. Siamo reduci dall’ennesima disfatta. ...

F2 - GP Spagna 2019 : Nicholas Latifi vince gara-1 - Luca Ghiotto sfortunato ma straordinario : Nicholas Latifi (DAMS) vince gara-1 del GP di Spagna 2019, valido come terzo round del Mondiale di F2, su Jack Aitken e Guanyu Zhou. L’eroe di giornata è però Luca Ghiotto, che dopo la seconda pole stagionale di ieri sembrava potersi ampiamente riscattare dal disastroso weekend in Azerbaijan nel quale ha raccolto solamente due punti; una partenza molto problematica del pilota veneto lo ha però portato immediatamente a centro gruppo dove ...

Formula 1 - GP Spagna - Binotto : 'Nessun all-in. Obiettivo? Una Ferrari più forte possibile' : Il team principal della Ferrari Mattia Binotto , nel venerdi di prove libere del Gran Premio di Spagna , ha parlato delle novità aerodinamiche e della nuova power unit portate sul circuito di Montmeló ...

Spagna sinonimo di vittoria? No - Spagna sinonimo di “beffa” : Real - Barça ed Atletico accomunate da un epilogo infelice : Decisa la prima finalista della Champions League. Il Liverpool fa l’impresa e travolge il Barcellona rifilandogli un netto poker ad Anfield. Serata epica per i reds, amara per i blaugrana, che per il secondo anno di fila si fanno rimontare il prezioso vantaggio dell’andata. Già, rimonta. Parola abbastanza comune in questa edizione della coppa. Ajax, Juventus e Liverpool le protagoniste di notti da sogno. Le vittime? Tre ...

MotoGP - GP Spagna 2019 : Marc Marquez e una superiorità imbarazzante a Jerez de la Frontera : Siamo solo alla quarta gara di questo Mondiale 2019 di MotoGP ma a Jerez de la Frontera (Spagna) la dimostrazione di forza di Marc Marquez è stata impressionante. Lo spagnolo, a differenza dell’anno passato, non gioca più con gli avversari nelle prime fasi di corsa per poi andare via negli ultimi giri ed ottenere il risultato pieno. Lo show del corpo a corpo ha lasciato spazio all’esibizione di pura prestazione, sciorinata da chi ha ...

VIDEO GP Spagna MotoGP 2019 : un commissario ruba una polsiera della moto di Rins! : Per un cimelio si fa di tutto e così al termine della gara del GP di Spagna di Jerez de la Frontera della motoGP un commissario ha approfittato dei festeggiamenti di Alex Rins con i propri tifosi per il secondo posto raggiunto per staccare una polsiera dalla moto infilandosela in tasca. LE IMMAGINI DEL FURTO SULLA moto DI RINS

MotoGP - GP Spagna. Vinales : 'Podio che vale una vittoria'. Rossi : 'Siamo medi in tutto' : E' stato un weekend complicato per i due piloti Yamaha quello del Gran Premio di Spagna. Maverik Vinales e valentino Rossi hanno concluso rispettivamente terzo e sesto. Un fine settimana sottotono per ...

VIDEO Fabio Quartararo rompe nel GP Spagna - il francese era secondo : sfortuna per il pilota Yamaha : Che sfortuna per Fabio Quartararo durante il GP Spagna 2019, quarta tappa del Mondiale MotoGP. Il pilota francese aveva conquistato la pole position nella giornata di ieri e oggi si trovava al secondo posto alle spalle di Marc Marquez a metà gara ma purtroppo la sua Yamaha lo ha tradito ed è stato costretto al ritiro. Di seguito il VIDEO con il problema tecnico di Fabio Quartararo durante il GP Spagna 2019. VIDEO PROBLEMI MECCANICI ...

Andrea Dovizioso MotoGP - GP Spagna 2019 : “Una gara da bene ma non benissimo - volevo il podio” : “bene ma non benissimo”. Questo è il riassunto del Gran Premio di Spagna 2019 della MotoGP per Andrea Dovizioso. Il portacolori della Ducati non può definirsi soddisfatto del suo quarto posto nella gara di Jerez de la Frontera, ed i motivi li spiega ai microfoni di Sky Sport. “volevo il podio – esordisce – Peccato non essere stato in grado di centrare il terzo posto. La gara è stata veloce sin da subito e non mi ha ...

Marc Marquez MotoGP - GP Spagna 2019 : “Una vittoria importante dopo Austin. Per il Mondiale Rins c’è”. : Sorride, e ne ha ben donde, Marc Marquez al termine del Gran Premio di Spagna 2019 della MotoGP. Il campione del mondo in carica voleva a tutti i costi mettere alle spalle la clamorosa caduta di Austin e la gara di Jerez de la Frontera era l’occasione giusta per tornare sul gradino più alto del podio. Missione compiuta e altri 25 punti messi in cascina. La soddisfazione del pilota della Honda si percepisce anche dalle sue parole ai ...

VIDEO Moto2 - la maxi-caduta nel GP di Spagna 2019 : 14 piloti a terra! Nessuna grave conseguenza : Grande spavento, ma per fortuna Nessuna grave conseguenza nel corso della gara di Moto2 del GP di Spagna 2019 a Jerez. Una maxi-caduta ha coinvolto ben 14 piloti a 23 giri dalla conclusione, obbligando i commissari ad esporre la bandiera rossa. Per fortuna Nessuna grave conseguenza fisica per nessuno degli sfortunati centauri. La competizione è poi ripresa regolarmente ed è stata vinta dal leader del Mondiale Lorenzo Baldassarri. VIDEO: LA ...

MotoGP - GP Spagna 2019 : Andrea Dovizioso sfida Marc Marquez per il successo - Valentino Rossi costretto ad una complicata rimonta : Tutto pronto a Jerez de la Frontera (Spagna). Nel quarto round del Mondiale 2019 di MotoGP la tensione è alta perché il primo appuntamento nel Vecchio Continente potrebbe essere importante in chiave titolo iridato e dare indicazioni importanti anche in ottica futura. Sul tortuoso tracciato dell’Andalusia gli osservati speciali saranno sempre loro: Andrea Dovizioso (leader del campionato) e Marquez (quarto a -9). Quarto e terzo nelle ...

Una leJEREZza tutta… Yamaha - inaspettata pole di Quartararo in Spagna : Morbidelli beffa Marquez! : Sorprendente pole position di Fabio Quartararo sulla pista di Jerez, il francese scatterà davanti a Franco Morbidelli e Marc Marquez Ci si aspettava la Yamaha ufficiale, invece è il team SIC Petronas a dominare la scena a Jerez, piazzando un fantastico uno-due con Quartararo e Morbidelli davanti a tutti. Il pilota francese conquista una pole position pazzesca, fermando il crono sull’1:36.880 che gli vale la prima partenza al palo in ...