La procura di Agrigento convalida il sequestro probatorio della Mare Jonio 

La procura di Agrigento respinge il sequestro preventivo di Mare Jonio : La procura di Agrigento ha respinto la richiesta della Guardia di Finanza di sottoporre a sequestro preventivo la nave ong Mare Jonio, che venerdì scorso aveva salvato 30 migranti in acque internazionali al largo della Libia. La procura ha convalidato solo il sequestro probatorio, una misura più sof

La procura di Agrigento convalida il sequestro della Mare Jonio : Il procuratore aggiunto di Agrigento, Salvatore Vella, e il pubblico ministero Alessandra Russo hanno convalidato il sequestro probatorio della nave Mare Jonio, della Ong Mediterranea, sbarcata venerdì a Lampedusa dopo avere salvato 30 migranti in acque libiche. L'ufficio diretto da Luigi Patronaggio ha ratificato il provvedimento adottato su iniziativa della Guardia di finanza, ritenendolo necessario - sottolineano fonti della procura - ...

La nave Mare Jonio è stata dissequestrata dalla procura di Agrigento : La procura di Agrigento ha disposto il dissequestro della nave Mare Jonio, di proprietà della ong italiana Mediterranea. La nave era stata sequestrata dalla Guardia di Finanza il 19 marzo, dopo che aveva fatto sbarcare nel porto di Lampedusa 49

Migranti : caso Jonio - procura Agrigento apre inchiesta contro ignoti : Palermo, 19 mar. (AdnKronos) - La Procura della Repubblica di Agrigento, guidata da Luigi Patronaggio, ha aperto un'inchiesta, al momento contro ignoti, per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina sul caso della nave "Mare Jonio", della Ong Mediterranea.