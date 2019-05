La procura chiede di condannare Beppe Sala a 13 mesi per il caso Expo

Emanuele Scieri - 20 anni dopo la sua morte la procura chiede la riesumazione della salma : La procura di Pisa ha deciso di riesumare la salma di Emanuele Scieri, il paracadutista di 26 anni, morto ormai vent'anni fa nella caserma Gamerra di Pisa. Negli scorsi giorni le indagini hanno avuto una svolta, arrivando anche a un arresto: ora la procura vuole riesumare la salma per verificare se si sia trattato di un episodio di nonnismo.Continua a leggere

Palermo - procura Figc chiede retrocessione in C e radiazione per Zamparini : Ultimo posto in classifica con retrocessione in serie C. E questa la richiesta nei confronti del Palermo fatta dal Procuratore federale della Figc, Giuseppe Pecoraro, nel processo davanti al Tribunale ...

Figc - la procura chiede retrocessione per il Palermo e radiazione per Zamparini : Cinque anni di inibizione e preclusione da ogni incarico federale per l'ex presidente Maurizio Zamparini . Ultimo posto in classifica con retrocessione in serie C per il Palermo Calcio. È questa la ...

Palermo - procura Figc chiede retrocessione in C e radiazione per Zamparini : Ultimo posto in classifica con retrocessione in serie C. E questa la richiesta nei confronti del Palermo fatta dal Procuratore federale della Figc, Giuseppe Pecoraro, nel processo davanti al Tribunale ...

Figc - la procura chiede la retrocessione in C per il Palermo : Palermo sempre più nei guai. La Procura della Federazione Italiana Giuco Calcio ha chiesto l’ultimo posto in classifica con conseguente retrocessione in Serie C, come sanzione per il presunto illecito amministrativo. La richiesta è arrivata direttamente dal Procuratore federale Giuseppe Pecoraro. All’udienza è stato ammesso anche il Benevento, che ne aveva fatto richiesta in qualità […] L'articolo Figc, la Procura chiede la ...

Palermo : procura Figc chiede ultimo posto e retrocessione in C : ultimo posto in classifica con conseguente retrocessione in Serie C . È la richiesta del Procuratore federale Giuseppe Pecoraro nei confronti del Palermo al processo al Tribunale federale nazionale ...

Calcio - la procura Figc chiede la retrocessione in C del Palermo : Accolta la richiesta del Benevento di essere ammesso come terza parte interessata. La sentenza è attesa nei prossimi giorni.

Palermo - procura Figc chiede la serie C : 14.24 Ultimo posto in classifica con conseguente retrocessione in serie C.E' questa la richiesta del procuratore federale Giuseppe Pecoraro nei confronti del Palermo al processo al tribunale federale nazionale per presunto illecito amministrativo tra il 2014 e il 2017 al fine di ottenere l'iscrizione al campionato. Cinque anni di inibizione con richiesta di preclusione è invece la richiesta nei confronti dell'ex patron Zamparini. Stessa ...

Pamela : la procura Macerata chiede l'ergastolo per Oseghale : I pubblici ministeri della Procura di Macerata hanno chiesto la condanna all'ergastolo ed un aggravamento della pena di nove anni nei confronti di Innocent Oseghale al processo per la morte di Pamela ...

Omicidio Pamela - procura di Macerata chiede l'ergastolo per Oseghale - : Il pm ha chiesto anche l'isolamento diurno per 18 mesi per l'uomo accusato del delitto. La tesi dell'accusa è che Oseghale abbia stuprato, ucciso a coltellate e poi smembrato la 18enne

M5S : inchiesta per falso su Piera Aiello - procura Sciacca chiede archiviazione : Palermo, 8 mag. (AdnKronos) - La Procura di Sciacca (Agrigento), come apprende l'Adnkronos, ha chiesto l'archiviazione per la deputata del M5S Piera Aiello, indagata per falso in atto pubblico, perché la sua identità, per la sua condizione di testimone di giustizia, non è certificabile. Secondo la P

Omicidio Pamela - la procura chiede l'ergastolo per Innocent Oseghale : La Procura di Macerata ha chiesto alla Corte d'assise di Macerata la condanna all'ergastolo per Innocent Oseghale, 30enne pusher nigeriano accusato di aver stuprato, ucciso a coltellate e poi ...

Omicidio Pamela - procura di Macerata chiede l’ergastolo per Oseghale : Omicidio Pamela, Procura di Macerata chiede l’ergastolo per Oseghale Il pm ha chiesto anche l’isolamento diurno per 18 mesi per l’uomo accusato del delitto. La tesi dell’accusa è che Oseghale abbia stuprato, ucciso a coltellate e poi smembrato la 18enne Parole chiave: ...

Omicidio Pamela - procura di Macerata chiede l'ergastolo per Oseghale - : Il pm ha chiesto anche l'isolamento diurno per 18 mesi per l'uomo accusato del delitto. La tesi dell'accusa è che Oseghale abbia stuprato, ucciso a coltellate e poi smembrato la 18enne