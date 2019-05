La polo che rimane sempre pulita

gqitalia

(Di lunedì 13 maggio 2019) Quella che all'apparenza potrebbe sembrare una semplicissima- elegante quanto basta, certo, ma senza alcun picco di creatività - è in realtà un capo d'abbigliamento unico al mondo, ad altissimo tasso di tecnologia. Perché non solo in grado di respingere l'acqua, ma anche il vino, la birra e tutte le altre potenziali fonti di macchie, e di essere indossata ancora e ancora senza mai generare alcun tipo di cattivo odore. La maglia in questione è quella ideata e messa a punto da Labfresh, progetto olandese che punta a rivoluzionare il mondo dell'abbigliamento in chiave sostenibile, realizzando capi che grazie alle loro performance possono evitare frequenti passaggi in lavatrice. Ladi Labfresh, come sottolinea il magazine Wired, sfrutta appieno le potenzialità del piquet, lo speciale tessuto inventato negli anni Trenta dal tennista René Lacoste, a cui vengono poi aggiunti ...

DarioNardella : Al posto della ex Seves arriva il polo #LeoFrance azienda di alta manifattura, che riqualificherà tutto il Sodo. Fe… - atimo13 : RT @FabioBartolucci: Oggi abbiamo imparato che Marco Polo era esquimese e si chiamava in realtà Marco Artide. Il soprannome gli è stato att… - LorellaGalanti : RT @FabioBartolucci: Oggi abbiamo imparato che Marco Polo era esquimese e si chiamava in realtà Marco Artide. Il soprannome gli è stato att… -