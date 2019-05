La nuova veste di Francesca Schiavone | agli Internazionali da coach della Wozniacki

La nuova versione di If You Love Somebody Set Them Free di Sting - l’inedita veste di una hit storica (audio - testo e traduzione) : If You Love Somebody Set Them Free di Sting è oggi in rotazione radiofonica. Il brano non è esattamente un inedito, bensì è una versione rivisitata dell'omonimo singolo pubblicato nel 1985 e contenuto nell'album "The Dream Of The Blue Turtles" (1985), il primo disco solista di Sting. Se c'è una cosa che abbiamo imparato dallo storico bassista dei Police è che esiste sempre un'occasione buona per comporre, anche quando ci si sottopone a una TAC, ...