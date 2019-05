La nuova maglia della Juventus | diversa

Juve - la nuova maglia senza strisce debutta all'Olimpico : La Juve campione d'Italia per la ottava stagione consecutiva è scesa il 12 maggio in campo all'Olimpico per il match contro la Roma – vinto dai giallorossi 2-0 con gol di Fiorenzi e Dzeko – indossando la nuova maglia. Una rivoluzione. Niente strisce bianconere, ma due metà con le bande molto larghe, bianca e nera, separate da una striscia verticale rosa. Il rosa richiama il primo colore sociale del club. La maglia è l'uniforme casalinga che i ...

Roma-Juve - bianconeri in campo con la nuova maglia : probabile formazione - torna Dybala : Ieri la Juventus è arrivata a Roma, dove stasera sarà di scena per affrontare la squadra della Capitale. I campioni d'Italia per il match di oggi ritroveranno alcune pedine importanti, anche se dovranno rinunciare a Leonardo Bonucci, che ieri in allenamento ha subito una contusione alla caviglia. Al suo posto Massimiliano Allegri ha deciso di puntare su Andrea Barzagli. Oltre al numero 15 juventino, dal primo minuto si rivedrà quasi certamente ...

La Juventus guarda al futuro : lanciata la nuova maglia con un VIDEO sui social : La Juventus lancia la nuova maglia: richiamo alla storia con una striscia rosa che divide la divisa in due sole parti Con un VIDEO postato sui propri canali social e sul sito ufficiale del club, la Juventus ha lanciato oggi la nuova maglia per le partite casalinghe della prossima stagione. Per la prima volta, la divisa bianconera è divisa in sole due parti: ovviamente, una bianca e una nera. Ma insieme ai colori iconici del club, c’è ...

Juventus - svelata la nuova maglia : il rosa divide i colori storici [VIDEO] : Già si sapeva da un po’, ma soltanto in forma ufficiosa. Adesso la Juventus ha presentato ufficialmente la tanto discussa nuova casacca per la prossima stagione. Discussa per via di alcuni particolari inediti che hanno fatto storcere il naso a diversi tifosi: sostituite le tradizionali strisce, maglia divisa in due con il bianco da una parte e il nero dall’altra; ma non è tutto, a spezzare questi due colori c’è una ...

Maglia Juventus - finalmente è ufficiale : presentata la nuova divisa -VIDEO- : Maglia Juventus – Le anticipazioni delle ultime settimane sono state confermate. La prima Maglia della Juventus per la stagione 2019/20 non avrà le tradizionali strisce bianconere. Il club ha presentato il kit per le partite casalinghe con un video pubblicato su Twitter e un messaggio abbastanza chiaro per spiegare la scelta di rottura. Leggi anche: Roma Juventus streaming: […] More

FOTO Elia Viviani indossa una nuova maglia tricolore per il Giro d’Italia : “Un simbolo per il nostro ciclismo” : nuova maglia tricolore per Elia Viviani in occasione del Giro d’Italia 2019. Il Campione d’Italia indosserà una casacca speciale realizzata dalla Vermarc appositamente per la Corsa Rosa. Si tratta di un modello a strisce verticali proprio come la nostra bandiera nazionale: verde-bianco-rosso totale sul petto mentre la maniche sono bianche, il tricolore è presente anche in fondo ai calzoncini per un completo che celebra al meglio il ...

Real Madrid - svelata la nuova seconda maglia : sarà blu navy : anticipazioni seconda maglia Real Madrid 2019-2020. Siamo ormai vicino alla fine della stagione e le anticipazioni relative alle caratteristiche delle maglie che saranno indossate dalle squadre nell’annata 2019-2020 iniziano a essere sempre più attendibili. Il momento dell’ufficializzazione è ormai vicino e anche questa volta saranno diversi i club che approfitteranno delle ultime gare per scendere […] L'articolo Real Madrid, ...

Inter - la nuova maglia scatena l'ironia del web : 'Complimenti - fare peggio della Juve non era facile' : Non è ancora stata presentata ufficialmente, ma nei Nike Store in Australia è già possibile acquistare la nuova maglia dell'Inter per la prossima stagione , 2019-20 . Pur senza rinunciare alle ...

Inter - la nuova maglia scatena l'ironia del web : 'Complimenti - fare peggio della Juve non era facile' : Non è ancora stata presentata ufficialmente, ma nei Nike Store in Australia è già possibile acquistare la nuova maglia dell'Inter per la prossima stagione , 2019-20 . Pur senza rinunciare alle ...

Inter - la nuova maglia è pronta. Debutto il 26 maggio contro l'Empoli : Le anticipazioni della maglia home della prossima stagione dell'Inter circolano già in rete e fanno discutere. In uno store ufficiale dello sponsor tecnico in Australia sarebbero già state messe in ...

Maglia Roma 2019-2020 - la possibile nuova casacca dei giallorossi [FOTO] : Non è ancora tempo di dire addio alla stagione in corso che già si pensa a programmare la prossima. Sul mercato ma non solo. E così, come già accaduto per alcune squadre (vedi la Juve, su cui si è scatenato il dibattuto), anche la Roma pensa alle maglie per la prossima annata. Da qualche ora circola un’indiscrezione, sui social, in merito alla possibile seconda casacca giallorossa per il 2019-2020. La fotografia in basso mostra lo ...

Milan - la pubblicità della nuova maglia dà un indizio di mercato : Milan, lo shooting fotografico della nuova maglia rossonera dà spunti anche in chiave calciomercato: presenze che fanno sorridere i tifosi Il Milan deve ancora pensare a chiudere al meglio questa stagione tra alti e bassi, intanto però il club sta lavorando al futuro. Nelle scorse ore sono state scattate le foto con la nuova maglia in vista della prossima annata e proprio dallo shooting fotografico è stato possibile trarre qualche indizio ...

Milan - svelata la nuova maglia per la stagione 2019/20 : c'è un indizio di mercato? : Un ritorno al passato che potrebbe far felici parecchi tifosi del Milan . Sono circolate in rete le prime immagini di quella che dovrebbe essere la nuova maglia ufficiale del club rossonero per la ...

Milan - ecco la nuova maglia. E spunta l'indizio di mercato : Per una Juventus che innova, c'è un Milan che torna all'antico. Per una Signora che abolisce le strisce, c'è un Diavolo che le stringe. Riportando alla mente la divisa del centenario rossonero: ...