La missione che ha fatto la storia

La commissione della Camera statunitense che si occupa di tasse ha ordinato al dipartimento del Tesoro di consegnare le dichiarazioni dei redditi di Trump : La commissione della Camera statunitense che si occupa di tasse e questioni fiscali ha intimato al dipartimento del Tesoro di consegnare le dichiarazioni dei redditi degli ultimi sei anni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Una simile richiesta era

La Commissione Europea approva Palynziq® (pegvaliase per via iniettiva) per il trattamento della Fenilchetonuria (PKU) in pazienti di età pari o superiore ai 16 Anni : BioMarin Pharmaceutical Inc. (Nasdaq:BMRN) ha annunciato che la Commissione Europea (CE) ha concesso l’autorizzazione alla commercializzazione di pegvaliase per via iniettiva ad un dosaggio fino a 60 mg una volta al giorno, per ridurre la concentrazione ematica di fenilalanina (Phe) in pazienti affetti da Fenilchetonuria (PKU), di età pari o superiore a 16 Anni, che non hanno un adeguato controllo della fenilalanina (Phe) nel sangue (livelli di ...

Europee - Orbán e Macron fanno vacillare la candidatura di Weber in Commissione. E spunta Michel Barnier : Traballa, e non poco, la sedia da Spitzenkandidat dei Popolari di Manfred Weber. Traballa ancora di più dopo che il primo ministro ungherese, Viktor Orbán, ha annunciato che non lo sosterrà come candidato alla presidenza della Commissione europea. Niente di numericamente determinante se una spaccatura del Ppe sulla figura del candidato di punta non rinverdisse però il desiderio di Emmanuel Macron di nominare un profilo diverso alla guida di ...

Il Chelsea annuncia il ricorso contro la Commissione d’Appello della Fifa : Il Chelsea non ci sta. Dopo il rifiuto, da parte della Fifa, di accogliere il ricorso dei Blues relativo al blocco del mercato, la società londinese annuncia in un comunicato un nuovo ricorso. “Il club prende atto che la Commissione d’Appello della Fifa ha deciso di appoggiare parzialmente il ricorso del Chelsea contro la decisione della Commissione Disciplinare della Fifa. Tuttavia, la società è molto contrariata che il blocco per ...

Delibera stop stadio della Roma : arriva bocciatura anche da commissione Sport : Roma – anche la commissione Sport di Roma Capitale, presieduta da Angelo Diario (M5S) e riunitasi stamattina a via del Tritone, ha espresso parere negativo con 5 voti contrari della maggioranza e 3 favorevoli dell’opposizione sulla Delibera a firma dei consiglieri Cristina Grancio, ex M5S, e Stefano Fassina, Sinistra X Roma, per l’annullamento della Delibera di pubblica utilita’ sul progetto del nuovo stadio della Roma a ...

Tria sdrammatizza stime Commissione : 'previsioni politiche più che economiche' : Così il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, parlando ieri a margine del Forum di Parigi, che non si dice sorpreso delle previsioni pubblicati ieri da Bruxelles sull'economia italiana. Tria ha ...

M5s : 'Le stime della Commissione sono farlocche per colpire il governo' : Roma, 7 mag., askanews, - 'Non siamo stupiti dalle nuove stime della Commissione europea sul Pil nel 2019. Dopo aver predetto la catastrofe qualche mese fa, continuano le ostilità da parte di ...

Permessi di soggiorno irregolari - arresti a Cagliari : coinvolti anche due componenti della commissione rifugiati : L'organizzazione era composta di cittadini del Bangladesh e da italiani: i due segretari sono dipendenti del ministero dell'Interno

92enne ha 107 giovani moglie dice che quello che sta facendo è una missione divina : Mohammed Bello Abubakar è considerato una delle figure più controverse della Nigeria: il 92enne ha sposato 107 donne nel corso della sua vita, di cui 97 sono ancora attualmente sue mogli. Il tutto senza avere nessun reddito significativo. Bello ha sempre spiegato che ha sposato così tante donne dietro indicazione divina, ma molti religiosi lo attaccano. L’uomo è finito nell’occhio del ciclone per la prima volta nel 2008, quando è venuto ...

Chelsea - l'ammissione di Zola : 'Barella è stato molto vicino' : Intervistato da La Gazzetta dello Sport , Gianfranco Zola, vice di Maurizio Sarri al Chelsea , ha ammesso che il centrocampista classe '97 del Cagliari Nicolò Barella sia stato un obiettivo per il mercato di gennaio: ' Quanto è stato ...

Regeni - ok alla commissione d’inchiesta - FI si astiene. L’Aula applaude dopo polemiche e assenze (è piena solo per i voti) : dopo ritardi, rinvii e polemiche per le assenze sulla discussione generale (dove erano presenti soltanto 19 deputati, ndr), la Camera dei deputati ha dato il via libera alla commissione d’inchiesta sull’assassinio di Giulio Regeni. Tutti i gruppi hanno votato a favore, tranne Forza Italia che si è astenuta, mentre nessuno ha votato contro, così come auspicato dal presidente della Camera Roberto Fico. L’Aula ha salutato ...

Caso Regeni - l’Aula è vuota quando si discute della commissione d’inchiesta : presenti 19 deputati che danno via libera : Diciannove. Tanti erano i deputati presenti alla discussione generale per l’istituzione della commissione d’inchiesta sul Caso di Giulio Regeni, il ricercatore friulano ucciso in Egitto. Otto i parlamentari del Pd, 5 del Movimento Cinque Stelle, 2 di Leu, altrettanti di Lega e Forza Italia. Nessuno di Fratelli d’Italia. I pochi presenti danno il via libera all’istituzione della commissione, che avrà 12 mesi di tempo per ...

