La Lega | non siamo i difensori di Silvio Ma non si lasci la politica agli imbecilli

Conflitto d'interessi - Lega : non siamo i difensori di Silvio Ma attenti a non lasciare la politica solo agli imbecilli : "Il Conflitto di interessi è sicuramente contenuto nel contratto di governo, però ci sono tante altre cose nel contratto che devono avere la priorità come l'autonomia, l'estensione della flat tax, il decreto Sicurezza-bis per sanzionare le ong che fanno i tassisti del mare, dopo... Segui su affaritaliani.it

Elezioni : Miccichè - 'Dirò a Berlusconi che la Lega in Sicilia non sfonda' : Palermo, 13 mag. (AdnKronos) - "Sento Berlusconi quasi ogni giorno, e oggi gli dirò che La Lega in Sicilia non sfonda, non ha vinto niente. Ha tentato apparentamenti vari e l'unica cosa che gli è riuscita è il ballottaggio di Caltanissetta, anche se lo negano, dove avevano preso l'8 per cento... Gli

Centrodestra : Miccichè (Fi) - 'senza Lega non esiste? Intanto abbiamo vinto in molti comuni' : Palermo, 13 mag. (AdnKronos) - "Secondo la candidata leghista il Centrodestra senza la Lega non esiste? Non dire. Intanto abbiamo vinto in molti comuni senza la Lega. In teoria, le ricordo, che saremmo anche insieme. Perché non vengono con noi?". Lo ha detto all'Adnkronos Gianfranco Miccichè comment

Di Maio : “Rapporti con la Lega non peggiorano - ma non stiamo zitti su derive come l’autonomia” : “No, io non credo che peggiorino i rapporti con Lega”. A dirlo è stato il Vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, che, parlando in diretta Facebook da Matera, sottolinea che “in questi giorni, nei prossimi giorni”, con l’alleato di Governo “dobbiamo fare ancora tantissime cose” e “sono contento che la settimana scorsa abbiamo votato insieme il taglio di oltre 350 ...

Elezioni : Donato - 'senza Lega centrodestra non esiste' : Palermo, 13 mag. (AdnKronos) - "I risultati dei ballottaggi confermano quanto era già chiaro dal primo turno: in Sicilia come nel resto del Paese il centrodestra senza la Lega non è competitivo o non esiste". Lo afferma Francesca Donato, candidata della Lega alle Europee nella circoscrizione Isole.

Fake news su migranti e vaccini : Fb chiude 23 pagine - anche pro-Lega e M5s non ufficiali : Venivano usate per condividere informazioni false e contenuti divisivi contro i migranti, antivaccini e antisemiti. La decisione a seguitodi un'indagine del movimento cittadino Avaaz che Facebook ha ringraziato pubblicamente

Fake news su migranti e vaccini : Fb chiude 23 pagine anche pro-Lega e M5s non ufficiali : Venivano usate per condividere informazioni false e contenuti divisivi contro i migranti, antivaccini e antisemiti. La decisione a seguitodi un'indagine del movimento cittadino Avaaz che Facebook ha ringraziato pubblicamente

Cannabis - da Salvini solo "fumo" : non può chiudere gli shop 'Legali' : Lorenzo è un imprenditore che ha scommesso sul commercio della Cannabis legale e ai microfoni di Today lancia un appello al...

Le dimissioni di Siri non sono state chieste per far precipitare la Lega nei sondaggi - dice Di Maio : "Se c'è un'ombra pesante su un politico quel politico si deve mettere in panchina. Il caso Siri era un problema da risolvere in tre ore non in tre settimane". Lo ha detto a Pescara il vicepremier e ministro del Lavoro Luigi Di Maio, giunto in città in occasione del tour #ContinuareXCambiare - europee 2019. "Io mi auguro che - ha aggiunto - Siri sia innocente, ma contro la corruzione chi è al governo deve dare l'esempio. Non potevo consentire che ...

Il Milan scrive alla Lega : “vogliamo contemporaneità con l’Atalanta” - ma il Frosinone non ci sta… : Il Milan ha scritto alla Lega Serie A con l’intento di spostare alle 20.30 la gara contro il Frosinone di domenica 19 maggio Il Milan ha avanzato una richiesta alla Lega Serie A. Secondo quanto rivelato dall’Ansa i rossoneri avrebbero chiesto di spostare alle 20.30 la gara contro il Frosinone di domenica 19 maggio, inizialmente fissata alle ore 18. Tutto ciò per avere la contemporaneità alla sfida di Torino tra Juventus e ...

Milan - richiesta alla Lega di A per spostare la gara con il Frosinone : Milan-Frosinone – Il Milan ha fatto richiesta formale alla Lega Calcio per spostare la partita contro il Frosinone al fine di giocarla in contemporanea con Juventus-Atalanta. La gara è in programma domenica 19 maggio alle ore 18. Ieri è stata formalizzata la variazione di Juventus-Atalanta e i rossoneri vista la lotta Champions che li coinvolge proprio con gli orobici hanno richiesto lo stesso trattamento. Secondo le prime ...

Alessandra Ghisleri - l'ultimissimo sondaggio : dove scivola la Lega - 'non accadeva da mesi' : Ultimo giorno di sondaggi prima del silenzio imposto nelle due settimane precedenti alle elezioni Europee. E così, ora dopo ora, filtrano le ultime rivelazioni. E per via non ufficiale arriva anche ...

Alessandra Ghisleri - l'ultimissimo sondaggio : dove scivola la Lega - "non accadeva da mesi" : Ultimo giorno di sondaggi prima del silenzio imposto nelle due settimane precedenti alle elezioni Europee. E così, ora dopo ora, filtrano le ultime rivelazioni. E per via non ufficiale arriva anche quella della "maga dei sondaggi", ovvero Alessandra Ghisleri, la presidente di Euromedia Research nonc

Cairo : «SuperLega? Non una grande idea. Inglesi puntino a una Brexit» : Superlega Cairo – Urbano Cairo, presidente del Torino, è tornato sul tema dell’evoluzione del calcio europeo dopo il 2024. Cairo ha commentato le idee circolate dopo i meeting dell’ultima settimana: «Le notizie arrivate dall’Eca vanno verso un versante di impopolarità, perché creano un danno ai campionati nazionali, dal momento che li impoveriscono. Questa idea di […] L'articolo Cairo: «Superlega? Non una grande idea. Inglesi ...