La Lega di Serie A annuncia | “possibile sciopero contro la Superlega”

Le notizie del giorno – La richiesta del Milan alla Lega - Cillessen alla Juve - i verdetti di Serie B : notizie DEL giorno LA richiesta DEL Milan alla Lega – Il Milan ha fatto richiesta formale alla Lega Calcio per spostare la partita contro il Frosinone al fine di giocarla in contemporanea con Juventus-Atalanta. La gara è in programma domenica 19 maggio alle ore 18. Ieri (APPROFONDIMENTO) Cillessen alla Juve – La Juventus dovrebbe avere un nuovo portiere nella prossima stagione, Perin infatti potrebbe cambiare aria per giocare ...

Serie A : la Lega studia il canale tv con gli spagnoli di Mediapro - Agnelli irritato : 'L'obiettivo è trasformare un'associazione che organizza il campionato in una sport media company'. La dichiarazione d'intenti è di Luigi De Siervo che ieri ha presentato il piano industriale ai club: si punta, con l'apertura di 4 nuovi sedi, a esportare il brand della Serie A ...

A come diamante - nuovo logo Lega Serie A : "Il logo è un ulteriore passo verso la nuova identità di Lega Serie A, un brand storico riconosciuto in tutto il mondo da milioni di tifosi e appassionati" le parole del presidente della Lega, ...

La Lega Serie A presenta il nuovo logo [VIDEO] : Mancano poche giornate alla fine del Campionato, ma la Lega Serie A è già proiettata verso il futuro. A partire dalla stagione sportiva 2019/2020, la massima Serie si presenterà con un nuovo logo, sviluppato ed inserito in un articolato piano di restyling dei marchi di Lega Serie A e delle sue competizioni. La Serie A TIM, uno dei campionati più belli del mondo, rappresenta un patrimonio non solo per l’Italia, ma per tutto l’universo ...

Lega Serie A - De Siervo : 'Fino al 2027 campionati nel weekend' : L'ad della Lega Serie A Luigi De Siervo ha dipinto lo scenario del calcio europeo alla luce del piano di riforma illustrato mercoledì a Nyon alle leghe europee dal presidente della Uefa Aleksander ...

La Serie A diventa una media company : “Canale di Lega ipotesi concreta” : La trasformazione “da associazione che organizza il campionato a sport media company” è il fulcro del piano industriale del nuovo ad della Lega Serie A, Luigi De Siervo, presentato al termine dell’assemblea odierna dei 20 club del massimo campionato italiano. “In questo contesto di evoluzione tecnologica, la sfida è trasformare questa associazione in un’azienda che […] L'articolo La Serie A diventa una media ...

Calcio - assemblea della Lega di Serie A : ANSA, - MILANO, 9 MAG - Sarà assegnato in base a un'elaborazione di dati statistici il premio per i migliori calciatori di questo campionato, presentato nell'assemblea dei club, appena iniziata, da ...

Mediapro propone partnership tecnica e nessun canale a Lega Serie A : partnership tecnica' e nessun canale da mettere in piedi da parte di Mediapro. Questa, a quanto apprende l'Adnkronos, la proposta del colosso spagnolo Mediapro alla Lega calcio di Serie A, dove oggi in Assemblea sarà presentato piano industriale del nuovo ad, Luigi De Siervo. Mediapro, che un anno fa, aveva versato per i diritti tv una caparra nelle casse della Lega di 64 milioni di euro, smentisce così alcune ricostruzioni. La ...

Diritti tv - Mediapro propone partnership alla Lega di Serie A [DETTAGLI] : A quanto si apprende, il colosso spagnolo dei Diritti tv Mediapro avrebbe offerto alla Lega di Serie A una partnership tecnica. Mediapro un anno fa era uscito dalla battaglia sui Diritti tv perdendo la caparra da 64 milioni di euro ed ora è tornato alla carica. proponendosi di affiancarla nella produzione audiovisiva e nella distribuzione, nei confini della Legge Melandri, quindi la Lega sarebbe libera di vendere i Diritti tv. Gli spagnoli ...

Lega Serie A e Fondazione AIRC insieme per combattere il tumore al seno : Lega Serie A si schiera di nuovo al fianco di Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro – lunedì 13 maggio a Roma – con lo speciale Charity Gala Dinner a sostegno della ricerca sul tumore al seno. L’evento rientra nelle iniziative promosse in occasione della Finale di TIM Cup e vedrà la partecipazione di ospiti d’eccezione come l’ambasciatore AIRC Remo Girone, che regalerà agli ospiti della serata un intenso monologo, e Tiberio ...

Assemblea Lega Serie A - i punti all’ordine del giorno [DETTAGLI] : Giovedì 9 maggio alle ore 12 si terrà, nella sede della Lega, l’Assemblea di Serie A. Tanti i punti all’ordine del giorno. Assemblea DELLA Lega NAZIONALE PROFESSIONISTI Serie A In conformità alle vigenti disposizioni statutarie e regolamentari, s1 comunica che la convocazione dell’Assemblea della Lega Serie A di Giovedì 9 maggio 2019 presso la sede della Lega Nazionale Professionisti Serie A – Milano, Via ...

La Lega Serie A lancia l’app “Tim Cup Finale 2019 FAN+”? : L’esperienza della Finale di TIM CUP inizia da oggi grazie a “Tim CUP Finale 2019 FAN+” (www.fanplus.it), l’app mobile di Infront pensata per entrare nei cuori dei tifosi, amplificando le emozioni della partita e la fan experience allo stadio. Grazie a quiz, sondaggi, video e contenuti esclusivi in avvicinamento alla Finale di TIM CUP, tutti gli appassionati potranno […] L'articolo La Lega Serie A lancia l’app “Tim Cup Finale 2019 FAN+”? è ...