La Ferrari pensa allo sbarco su Netflix e nel mondo degli eSports

F1 - GP Azerbaijan 2019 : la pista di Baku potrebbe rilanciare la Ferrari . Ma la scelta prudente delle gomme fa pensare… : Terminate le festività legate alla Pasqua, è tempo per il circus della F1 di ritornare al lavoro in vista del Gran Premio dell’ Azerbaijan 2019 che si disputerà nel weekend sul circuito di Baku . Il quarto appuntamento del Mondiale vedrà le dieci scuderie battagliarsi su uno dei tracciati più recenti e più discussi dagli appassionati, dove nelle edizioni passate sono andati in scena stravolgimenti continui che hanno portato, a sorpresa, sul podio ...

F1 - Hamilton non si fida della Ferrari : “pensavo fosse davanti a noi - ma nelle prossime gare andrà forte” : Il pilota della Mercedes è rimasto sorpreso dalla deludente prestazione della Ferrari a Melbourne, ma è convinto che già in Bahrain tornerà più forte di prima Troppo brutte per essere vero, Lewis Hamilton non crede ad una Ferrari in crisi dopo il Gp d’Australia, considerando anche la velocità mostrata durante i test di Barcellona. photo4/Lapresse Per questo motivo, il pilota della Mercedes rimane con le antenne dritte in vista del ...