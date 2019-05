La Corte Suprema degli Stati Uniti ha dato parere favorevole a una causa antitrust contro

Puigdemont - Corte Suprema spagnola ribalta il consiglio elettorale : “Può candidarsi alle Europee” : All’unanimità, l’Alta Corte spagnola ha stabilito che il politico indipendentista catalano Carles Puigdemont ha il diritto a candidarsi alle elezioni europee. La sentenza contraddice quella del consiglio elettorale centrale che lo scorso 28 aprile aveva deciso di escluderlo dalla corsa insieme agli indipendentisti Antoni Comin e Clara Ponsati. Si dovrà attendere adesso la decisione finale del tribunale amministrativo davanti al quale ...

Venezuela - la Corte Suprema ordina l'arresto di Leopoldo Lopez : La Corte Suprema di Giustizia Venezuelana ha spiccato oggi un ordine di cattura nei confronti del coordinatore del partito Voluntad Popular , Leopoldo Lopez , che stava scontando una condanna a 13 ...

La Corte Suprema del Myanmar ha rifiutato la possibilità di ricorrere in appello ai due giornalisti di Reuters condannati per avere violato segreti di stato : La Corte Suprema del Myanmar ha rifiutato la possibilità di ricorrere in appello ai due giornalisti di Reuters condannati per avere violato alcuni segreti di stato per una loro inchiesta sulle violenze compiute contro la popolazione della minoranza rohingya, di religione musulmana. Kyaw

Pena di morte - esecuzione sospesa in Alabama/ Corte Suprema : "sì a iniezione letale" : Pena di morte in Alabama: giudice sospende esecuzione a detenuto ma dopo poche ore arriva la decisione della Corte suprema che conferma la sentenza.

La Corte Suprema israeliana ha vietato al leader di un partito di estrema destra di candidarsi alle prossime elezioni : non era mai successo prima : La Corte Suprema israeliana ha proibito a Michael Ben Ari, leader del partito di estrema destra Otzma Yehudit, di candidarsi alle elezioni per il rinnovo della Knesset, il parlamento israeliano, il prossimo 9 aprile. Ben Ari è accusato di fomentare il

Casa Bianca : "Trump non è un suprematista bianco - Tarrant va accostato a Pelosi e a Ocasio-Cortez" : Il capo dello staff della Casa Bianca, Mick Mulvaney, parte all'attacco dopo le critiche piovute su Donald Trump per la condanna "troppo generica" dell'attentato alle moschee in Nuova Zelanda ad opera di Brenton Tarrant

Casa Bianca - duro attacco dopo la strage : "Trump non è un suprematista bianco - Tarrant va accostato a Pelosi e a Ocasio-Cortez" : Il capo dello staff della Casa Bianca, Mick Mulvaney, parte all'attacco dopo le critiche piovute su Donald Trump per la condanna "troppo generica" dell'attentato alle moschee in Nuova Zelanda ad opera di Brenton Tarrant