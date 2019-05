La Commissione Europea ha multato per 200 milioni di euro la multinazionale della birra

La Commissione Europea ha multato di 200 milioni di euro la multinazionale belga-brasiliana che produce birra AB InBev per abuso di posizione dominante : La Commissione europea ha multato la multinazionale belga-brasiliana AB InBev, la più grande società di produzione di birra al mondo, per 200 milioni di euro per aver ostacolato tra il 2009 e il 2016 le importazioni della birra di loro produzione

La Commissione Europea approva Palynziq® (pegvaliase per via iniettiva) per il trattamento della Fenilchetonuria (PKU) in pazienti di età pari o superiore ai 16 Anni : BioMarin Pharmaceutical Inc. (Nasdaq:BMRN) ha annunciato che la Commissione Europea (CE) ha concesso l’autorizzazione alla commercializzazione di pegvaliase per via iniettiva ad un dosaggio fino a 60 mg una volta al giorno, per ridurre la concentrazione ematica di fenilalanina (Phe) in pazienti affetti da Fenilchetonuria (PKU), di età pari o superiore a 16 Anni, che non hanno un adeguato controllo della fenilalanina (Phe) nel sangue (livelli di ...

Conte : da Commissione Europea troppo pessimismo su Italia : Conte: Sono scoraggianti le valutazioni della Commissione Europea, non i numeri della nostra economia. Mi auguro siano sempre migliori.

A giugno la pagella della Commissione Europea sui nostri conti pubblici : E invierà a Palazzo Chigi le raccomandazioni sulle misure da adottare per riportare deficit e debito dentro i parametri del patto di stabilità. Una crescita così debole avrà ripercussioni anche sul ...

La Commissione Europea taglia la crescita : nel 2019 l'economia dell'Italia sarà la peggiore d'Europa : La mancata crescita del settore economico avrà come ripercussione anche l'aumento del deficit che dovrebbe salire al 2,5% quest'anno e addirittura al 3,5% nel 2020. Anche il debito pubblico subirà un ...

La Commissione Europea ha di nuovo abbassato le stime di crescita per il PIL italiano : La Commissione Europea ha di nuovo abbassato le stime di crescita per il PIL italiano nel 2019, passando dallo 0,2 per cento allo 0,1 per cento, mentre per il 2020 la stima di crescita è passata dallo 0,8 per cento allo 0,7

Scontro tra Italia e Commissione Europea sui movimenti secondari : In questo caso però, il governo di La Valletta accetta in silenzio: la sua economia ha enorme bisogno di migranti per continuare a crescere a ritmi del 7% all'anno, in tanti con un semplice documento ...

Il Venerdì si mangia pesce - ma ancora per poco : lo dice anche un rapporto della Commissione Europea : Il Venerdì santo, si sa, si mangia pesce: secondo un’ indagine firmata Coldiretti/Ixè, lo fa il 68% degli italiani, cioè quasi sette su dieci. Tutti, probabilmente, inconsapevoli, che nel frattempo la pesca eccessiva sta svuotando il mare. “La maggior parte del nostro pescato proviene dal Mare Adriatico che, da solo, sostiene il 50 % della pesca italiana e che si sta esaurendo sempre più velocemente sotto il peso di questo continuo ...

Automobili connesse : la proposta della Commissione Europea favorirebbe solo Volkswagen : Approvare frettolosamente la proposta della Commissione Europea nell’ambito delle ‘auto connesse’ potrebbe avvantaggiare un solo player a scapito del mercato e della concorrenza La Commissione Europea ha recentemente adottato una proposta legislativa (atto delegato) che stabilisce quale tecnologia dovrà essere utilizzata in Europa per lo sviluppo delle Automobili connesse. La Commissione propone che sia adottata una ...

Come funziona la Commissione europea : È l’organo esecutivo dell’Unione europea e la sua missione è definire e difendere l’interesse generale dell’Unione e dei suoi cittadini. Leggi

Tumore al seno : via libera della Commissione Europea per Olaparip : AstraZeneca e MSD (nota come Merck & Co., Inc. negli Stati Uniti e in Canada) hanno annunciato che la Commissione Europea (CE) ha approvato olaparib come monoterapia per il trattamento di pazienti adulte con carcinoma mammario localmente avanzato o metastatico con mutazioni BRCA1/2 germinali (gBRCAm) e che presentano il recettore 2 del fattore di crescita epidermico umano (HER) negativo. L’approvazione di olaparib arriva a seguito ...

Ritardi dei voli : Ryanair plaude alle raccomandazioni della Commissione Europea : La pubblicazione delle 10 raccomandazioni formulate dalla Commissione Europea Wise Persons Group sulla riforma del controllo del traffico aereo, ATC , in Europa viene accolta con favore da Ryanair , ...

Il 'Maggio europeo' riceve il patrocinio della Commissione europea : Ha elogiato, inoltre, i seminari dedicati agli alunni delle scuole secondarie definendoli ottimi strumenti di educazione politica e civica. Alcuni studenti, infatti, voteranno per la prima volta alle ...

Tecnologia : accordo ESA-Commissione Europea per comunicazioni quantistiche sicure : Il mondo interconnesso odierno è sempre più vulnerabile agli attacchi informatici ed è necessario proteggere le infrastrutture che si occupano di comunicazioni critiche. Per questo motivo, l’Esa e la Commissione Europea hanno siglato un accordo per la creazione di un’infrastruttura per le comunicazioni quantistiche che sia in grado di rispettare elevati livelli di sicurezza. Lo sviluppo delle componenti terrestri dell’infrastruttura – ...