La Cina imporrà nuovi dazi su beni di importazione statunitense dal valore di 60 miliardi

La Cina imporrà nuovi dazi per 60 miliardi di dollari sui beni di importazione statunitensi : Il ministro delle Finanze cinese ha annunciato che la Cina imporrà nuovi dazi per 60 miliardi di dollari all’anno (circa 53 miliardi di euro) sui beni di importazione statunitensi, in risposta alla decisione degli Stati Uniti di alzare le proprie tariffe