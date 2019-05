Killing Eve vince tutto ai BAFTA Awards 2019 con la sfida Jodie Comer – Sandra Oh

optimaitalia

(Di lunedì 13 maggio 2019) Il mondo della serialità britannica si è raccolto ieri al Royal Festival Hall di Londra per assegnare ialle migliori produzioni televisive made in Britain. Quest'anno il livello della competizione è stato molto alto, e cheEve abbia stracciato la concorrenza in qualsiasi categoria è un'ulteriore conferma dell'eccellente qualità della serie.Il drama conOh eè stato prodotto in Regno Unito ma commissionato da BBC America, e questo è il motivo per cui secondo alcuni avrebbe dovuto essere escluso da una competizione riservata alla tv britannica. Ma così non è stato. Anzi, non solo è rimasto nella competizione, ma si è anche portato a casa i premi più importanti: Best drama series, Best leading actress (), Best supporting actress (Fiona Shaw).Ho seguito per anni iin tv in camera mia, ha detto, interprete di ...

