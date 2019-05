Kia Sportage Mild Hybrid | tutto quello che c’è da sapere sul SUV ibrido diesel

sportfair

(Di lunedì 13 maggio 2019) Disponibile dalla metà di maggio Kia1.6unisce il ‘piacere’ di guida deialle più moderne tecnologie per ridurre consumi ed emissioni Nuove motorizzazioni all’orizzonte per Kia. Con l’avvento della primavera, la gamma del SUV best-seller di casa Kia è pronta ad accogliere la nuova piattaforma MHEV basata su un motore 1.6da 115 e 136 CV. Dotato di 280 e 320 Nm di coppia e disponibile sia con cambio manuale che automatico a doppia frizione DCT da 7 rapporti, la nuova unità propulsivasarà proposta sia sulle versioni con trazione anteriore che AWD. Questo motore di ultima generazione, sviluppato per ridurre consumi ed emissioni, gode dell’omologazione “ibrida” portando con séil bagaglio di benefici previsti dai regolamenti amministrativi locali. Avanguardia tecnologica Compatto e tecnologico, il sistema ...

