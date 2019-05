Juventus | Pirlo | “Ecco chi serve per vincere la Champions League”

Juventus - Pirlo bacchetta Allegri : “ha Cristiano Ronaldo - ma nessuno che lo serve. Comprate Isco!” : Nel post partita di Roma-Juventus, Andrea Pirlo analizza la situazione dei bianconeri: pochi assist per Cristiano Ronaldo, serve un giocatore di qualità come Isco Nelle ultime gare Cristiano Ronaldo ha fatto più fatica del solito a fare gol. Non che il campione portoghese sia in crisi, o che le sue medie siano pessime (21 gol con due gare da giocare), ma chi avrà puntato ad inizio anno i suoi soldi su CR7 capocanniere della Serie A sarà ...

Nuova vita per Andrea Pirlo? Si aprono le porte della Juventus Under 23 : Andrea Pirlo potrebbe iniziare la propria carriera da allenatore nella Juventus Under 23 prendendo il posto di Zironelli Andrea Pirlo si sta cimentando negli ultimi mesi nel ruolo di opinionista i microfoni di Skysport. Tale posizione occupata dall’ex centrocampista della Nazionale potrebbe però essere soltanto di passaggio. Nelle ultime ore infatti sta prendendo piede l’ipotesi che Andrea Pirlo possa prendere il posto di ...

Juventus - l'offerta a Pirlo che gli svolta la carriera : allenatore in serie C : Gli ex giocatori gloriosi che hanno intenzione di cimentarsi nella professione di allenatore sono chiamati ad uno sforzo tutt' altro che banale: cominciare (quasi) da zero. Non è scontato per chi, dopo aver toccato le più alte vette del calcio, potrebbe spontaneamente pensare di aver già acquisito i

Pirlo-Juventus - il “maestro” ritorna bianconero : i dettagli : PIRLO JUVENTUS- Secondo quanto evidenziato dalle ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus starebbe valutando la possibilità di rimettere le mani su Andrea Pirlo. L’ex centrocampista bianconero potrebbe esser selezionato come nuovo allenatore della Juventus Under 23. Una mossa che potrebbe arricchire totalmente l’organizzazione dei bianconeri, e rilanciare totalmente il progetto della Juve Under 23. Situazione […] More

Pirlo : 'La mia Juventus aveva un grande centrocampo - magari aver avuto l'attacco di oggi' : Per la Juventus sabato è arrivato l'ottavo scudetto consecutivo e adesso in molti pensano già al futuro mercato bianconero. In particolare si penserà a rinforzare la squadra e soprattutto gli interventi più grandi per migliorare la rosa potrebbero essere in difesa e a centrocampo. In particolare Andrea Pirlo si è espresso proprio su questo tema sottolinenando che la mediana della Juve necessiterebbe di maggiore qualità. L'ex giocatore ...

Juventus - senti Pirlo : “Non può essere titolare in questa Juve” : Juventus Pirlo- Andrea Pirlo, intervenuto ai microfoni di “Sky Sport”, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sull’attuale Juventus e sulle scelte in vista del presente, ma soprattutto del futuro. Una Juve che andrà rinforzata per tentare il prossimo assalto Champions. Pochi dubbi per Pirlo, il quale ha così commentato: “A mio […] More

Da Andrea Pirlo fino a Ronaldo. Juventus - otto anni di trionfi : ecco tutte le firme : Continua il dominio in Italia della Juventus: ottavo scudetto consecutivo ottenuto addirittura con 5 giornate d' anticipo rispetto alla fine del campionato (era già successo all' inter nel 2007, alla Fiorentina nel 1956, e al Torino nel 1948). otto titoli ottenuti sì dalla stessa società ma con uomi

Juventus - Pirlo : 'Servono due giocatori di qualità per fare il salto a centrocampo' : Dopo l'eliminazione della Juventus dalla Champions League, si sono scatenati diversi dibattiti e in molti danno dei consigli ai bianconeri sui futuri acquisti. Infatti, l'obiettivo della Vecchia Signora è aumentare il livello di qualità della rosa per inseguire il sogno europeo. Per questo motivo si sono già scatenate diverse voci di mercato e i nomi accostati alla Juve sono davvero moltissimi. In particolare a detta di molti il reparto dei ...

Pirlo bacchetta il centrocampo della Juventus : manca qualità - serve intervenire! : Andrea Pirlo ha parlato della pochezza tecnica della Juventus a centrocampo, muscoli e corsa non bastano per vincere Andrea Pirlo ha analizzato l’estromissione della Juventus dalla Champions League. Inevitabile per l’ex calciatore bianconero un parallelismo con la sua Juve che arrivò in finale perdendo contro il Barcellona. Parlando ai microfoni di Skysport l’attuale opinionista ha bacchettato la mediana di Allegri: “Noi ...

Retroscena Pirlo a Sky : 'Consigliai de Jong alla Juventus' : A svelare un Retroscena che riguarda il centrocampista classe 1997 è Andrea Pirlo, talent e commentatore di Sky Sport , ed ex grande centrocampista bianconero: "De Jong è un gran giocatore, è da ...

Pirlo : 'La Juventus fisicamente può distruggere l'Ajax - bianconeri più forti del Barça' : La Juventus, nella giornata di domani, tornerà nel suo quartier generale della Continassa per iniziare a preparare quelli che devono essere i due mesi e mezzo più importanti della stagione. Si due mesi e mezzo, perché non è un mistero che Cristiano Ronaldo e compagni abbiano un obiettivo ben chiaro ovvero arrivare alla finale di Champions League che sarà in programma il 1º di giugno a Madrid. La Juve da martedì inizierà a mettere nel mirino le ...

Tonali-Juventus - Paratici sfida Marotta per il nuovo Pirlo : Tonali-Juventus – Sandro Tonali continua ad essere al centro di una battaglia di mercato: il giovane centrocampista del Brescia, già nel giro della Nazionale maggiore, piace a tutte le grandi del nostro campionato. Juventus e Inter sono in prima fila per l’acquisto del 18enne che Cellino darà via per non meno di trenta milioni di euro. I bianconeri sembrerebbero in […] More