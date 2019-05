Juventus | Del Piero | ' Guardiola ha fatto scuola | Klopp migliora i giocatori'

Nuova maglia Juventus - opinioni contrastanti sui social : “Quello che l’ha disegnata dev’essere un ultrà del Toro…” : Nuova maglia per la Juventus, sfoggiata per la prima volta ieri sera in occasione della gara persa a Roma per 2-0. Si abbandona la tradizione, una linea rosa divide il bianco ed il nero, niente strisce. Tantissimi i commenti critici sui social e non. Tra i commenti negativi: “La Nuova maglia della Juve mi fa schifo, non riuscirò a guardare le partite la prossima stagione”; “Non è che la maglia sia brutta… è che non ...

Sarri-Juventus - salgono le quotazioni dell’ex Napoli : Quella che era una piccola vocina, inizia a raggiungere un volume sempre più alto. Sarri-Juventus per la successione di Massimiliano Allegri. Sarri-Juventus – Stando a quanto pubblicato da Tuttosport si rifà al “chi vivrà, vedrà” enunciato a Pavel Nedved nel prepartita di Roma-Juventus. Secondo il quotidiano non è possibile la permanenza del tecnico toscano senza un prolungamento del contratto. Le parti si incontreranno ...

Crosetti : “La Champions non può essere spostata per fare contento il dj della Juventus” : Un Crosetti ironico e ficcante quello di questa mattina su Repubblica. Commenta ironicamente la richiesta della Juventus di trasformare la partita contro l’Atalanta allo Stadium da pomeridiana – come era prevista all’inizio – a serale. “L’ha chiesto la Juventus per ragioni coreografiche: le luci stroboscopiche nella discoteca dello Stadium hanno bisogno del buio. Ed è così che la Juventus con i cappellini di ...

Juventus Allegri - c’è la data dell’incontro con Agnelli : mercoledì : Juventus Allegri: incontro mercoledì – Ancora due giorni e si dissolveranno i misteri sul futuro di Massimiliano Allegri e della guida tecnica della Juventus. Ieri sera, nella conferenza stampa post Roma, l’allenatore toscano che rivelato che mercoledì si incontrerà con Agnelli e il resto della dirigenza per decidere definitivamente quel che sarà. Se sarà, appunto, […] L'articolo Juventus Allegri, c’è la data ...

La nuova maglia della Juventus - diversa : È stata indossata per la prima volta ieri, contro la Roma: non ha le righe ed è divisa a metà da una linea rosa

Pagelle Roma-Juventus 2-0 : voti - tabellino e highlights del match : Pagelle ROMA JUVENTUS 2-0 – La Juventus inaugura all’Olimpico la nuova maglia che sarà protagonista nella prossima stagione. Contro la Roma i bianconeri cadono per 2-0 e fanno sperare i giallorossi per la Champions. Primo tempo con gli ospiti che fanno la partita e impegnano più volte Mirante al grande intervento, i giallorossi rispondono in […] L'articolo Pagelle Roma-Juventus 2-0: voti, tabellino e highlights del match ...

Pagelle Roma Juventus : promossi e bocciati del big match -LIVE- : Pagelle Roma Juventus – Questa sera, nel posticipo serale di Serie A si affronteranno Roma e Juventus allo Stadio Olimpico. Bianconeri che non hanno più nulla da chiedere a questa stagione mentre i giallorossi sono ancora in corsa per la Champions League. Giochi fatti per la Juve che stasera affronterà la Roma. Non ci sarà […] More

Allegri via dalla Juventus? La risposta del figlio di Nedved sui social è… misteriosa [FOTO] : Il figlio di Pavel Nedved fa impazzire i tifosi bianconeri: la risposta sulla permanenza di Allegri alla Juventus è… misteriosa L’incontro tra Massimiliano Allegri e Agnelli per definire il futuro del tecnico toscano si terrà la prossima settimana, lo ha annunciato l’allenatore della Juventus oggi in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Roma. Intanto, a mettere un po’ di pepe e mistero sulla vicenda, ...

Le notizie del giorno – La strategia difensiva del Palermo sul deferimento - l’annuncio di Pochettino e la variazione di data di Juventus-Atalanta : LE notizie DEL giorno strategia difensiva Palermo – Le prossime ore saranno fondamentali per il Palermo, dentro e fuori dal campo. Ultimi minuti per quanto riguarda il campionato di Serie B, corsa promozione sempre viva per i rosanero ma il Lecce può contare sul match point davanti al pubblico amico contro lo Spezia. Ma a tenere banco è anche e soprattutto il futuro, il Palermo è stato deferito per una serie di irregolarità ed adesso ...

Serie A – La finale di Coppa Italia fa slittare Juventus-Atalanta : il nuovo orario della partita : Calcio, Serie A: cambia l’orario della sfida tra Juventus e Atalanta dell’8ª giornata di ritorno E’ stato comunicato oggi il cambio dell’orario della partita di Serie A, valida per il 18° turno di ritorno del campionato, tra Juventus e Atalanta. A causa della vicinanza con la finale di Coppa Italia, che la squadra di Bergamo dovrà disputare il 15 maggio contro la Lazio, la sfida contro i bianconeri è stata slittata ...

Antonio Conte verso l’Inter : per i tifosi della Juventus è ‘alto tradimento’ : Si giocano le ultime giornate valide per il campionato di Serie A ma a tenere banco è anche e soprattutto il futuro e la prossima stagione con un incredibile valzer di panchine pronto a scatenarsi. Il nome più caldo è sicuramente quello di Antonio Conte, l’ex Ct della Nazionale è stato avvicinato a diverse squadre anche italiane come Inter, Juve, Milan, Roma, più il Psg. In particolar si parlava di un accordo giù fatto con la ...

Barrenechea Juventus - vicino l’arrivo del “nuovo Bentancur” : i dettagli : Barrenechea Juventus – Barrenechea alla Juventus, questa sembra essere l’indiscrezione che arriva direttamente dall’Argentina. La Juventus si muove sul mercato per la prossima stagione e non solo, infatti si pensa anche al futuro e si cercano profili che potrebbero entrare in rosa già da luglio e che possono, in prospettiva, restare all’interno di una rosa […] More

Juventus - il presidente della Lazio Lotito potrebbe dare l'ok per Milinkovic-Savic : In attesa di conoscere l'esito dell'incontro che si terrà a giorni fra il presidente della Juventus Andrea Agnelli e il tecnico bianconero Massimiliano Allegri, la dirigenza sta già preparando le strategie di mercato per accrescere ulteriormente la qualità della rosa in vista della prossima stagione. Oltre agli acquisti, in casa bianconera potrebbero esserci anche delle cessioni importanti, e al momento tra i candidati all'addio alla "Vecchia ...