Ivan Zazzaroni a Vieni da me | “Raimondo mi ha fatto girare le…”

Ballando con le stelle - il clamoroso passato di Ivan Zazzaroni : "È stato in politica" : Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport e giurato di Ballando con le stelle, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, si è raccontato in una lunga intervista dove ha toccato diversi argomenti. Tutti le chiedono perché lei è sempre in piedi durante la diretta... ”Uno dei motivi è per

Storie Italiane - confronto tra Ivan Zazzaroni e Suor Cristina : 'Sei nel posto sbagliato' : La partecipazione di Suor Cristina all'interno di Ballando con le Stelle settimana dopo settimana continua a dividere e far discutere. Sono molte le persone famose, e non, che si schierano in favore o contro la presenza della religiosa. Tra questi Ivan Zazzaroni che, durante la puntata di Storie Italiane condotta da Eleonora Daniele, ha avuto un nuovo faccia a faccia con la Suora. Il direttore del Corriere dello Sport e giudice di Ballando con ...

Ballando con le stelle - Suor Cristina sbotta contro Ivan Zazzaroni : “Non posso strusciarmi addosso a Stefano” : Momenti di tensione e imbarazzo a Ballando con le stelle tra Suor Cristina e Ivan Zazzaroni. Dopo che la settimana scorsa aveva mandato in onda una clip pre-registrata del suo ballo con Stefano Oradei perché assente a causa delle celebrazioni pasquali, la religiosa è tornata in pista sabato sera esibendosi in una rivisitazione de Il mago di Oz. Per la prima volta Suor Cristina ha avuto così un contatto con il suo maestro ballerino durante la ...

Ballando con le stelle : chiarimento tra Ivan Zazzaroni e Suor Cristina : A Ballando con le stelle la partecipazione di Suor Cristina come concorrente ha creato sin da subito polemiche, sia nello studio che da casa. I telespettatori, infatti, si dividono in chi vede la sua presenza nel programma come qualcosa di positivo e nuovo e chi pensa che il suo posto sia in convento. Nella trasmissione, il più critico nei suoi confronti è il giudice Ivan Zazzaroni che, pur rispettando la presenza di una Suora nel programma, non ...

