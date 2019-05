Italia-Thailandia volley femminile | Torneo Montreaux 2019 | orario d’inizio e come vederla

oasport

(Di lunedì 13 maggio 2019) Oggi, alle 21.15, la Nazionalena discenderà in campo neldi Montreux, dove lo scorso anno conquistò un successo per certi versi inatteso (dopo l’eliminazione al primo turno della Nations League) che mise in guardia tutte le rivali sulle reali potenzialità della squadra di Mazzanti, poi seconda ad un passo dal trionfo al Mondiale giapponese,tutti ricordiamo. Un appuntamento ormai tradizionale quello di questa rassegna per la nostra formazione che si presenta ai nastri di partenza, desiderosa di confermare quanto di buono ha messo in mostra nella passata stagione. Un test importante per un’annata che vedrà le nostre portacolori impegnate in Nations League, qualificazioni olimpiche e nel campionato europeo. Con DAZN seguiIN STREAMING, LIVE E ON DEMAND Il girone delle azzurre è sicuramente abbordabile. ...

filippo898 : RT @Volleyball_it: Montreux Volley Masters: L'Italia debutta con la Thailandia. Torneo in Diretta DAZN, attiva un mese gratis https://t.c… - finallyaxxx : RT @ale_garotta: La nazionale italiana femminile esordirà domani nel torneo di Montreux, affrontando alle 21:15 la Thailandia. Il match del… - ale_garotta : La nazionale italiana femminile esordirà domani nel torneo di Montreux, affrontando alle 21:15 la Thailandia. Il ma… -