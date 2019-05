Italia-Portogallo | Quarti di finale Europei Under17 | orario d’inizio e come vederla in tv

Calcio - Europei Under 17 2019 : l’Italia va a caccia della semifinale contro il Portogallo : Domani, al Tolka Park di Dublino, alle ore 17:30, l’Italia Under 17 affronterà i quarti di finale degli Europei di categoria. La formazione azzurra, vincitrice del girone D, affronterà il Portogallo, secondo nel gruppo C dietro all’Ungheria, rimasta imbattuta. Nel corso del torneo gli azzurrini hanno superato i loro tre incontri in modo convincente: 3-1 all’esordio contro la Germania, 2-1 contro l’Austria (con qualche ...

Pronostico e info Italia-Portogallo - Europeo under-17 - 13-5-2019 : Europeo Under 17, Pronostico ed analisi di Italia-Portogallo, lunedì 13 maggio 2019Pronostico//Italia// Portogallo// Under 17// La netta vittoria contro l’Islanda lancia il Portogallo ai quarti di finale dell’Europeo, a cui accede come seconda del Girone C. Ad attenderla, come avevamo d’altronde anticipato già qui, ci sarebbe stata la prima qualificata nel Girone D. E indovinate un po’? Sono proprio gli azzurri!Come arrivano Italia e ...

Italia-Portogallo - Quarti di finale Europei Under17 : data - programma - orario e tv : Sarà quindi Italia-Portogallo il quarto di finale che attende gli Azzurrini Under17 nel prosieguo del loro cammino nei campionati Europei 2019 di calcio in corso di svolgimento in Irlanda. Dopo lo splendido match di questa sera contro la Spagna, vinto per 4-1, i ragazzi di mister Nunziata sono venuti a conoscenza dei prossimi rivali in vista dei Quarti di finale che si giocheranno lunedì 13 maggio. L’orario della sfida è ancora da ...

Europei Under17 2019 : Italia-Spagna 4-1 - Azzurri da sogno - iberici schiantati! Ora quarti di finale contro il Portogallo : Tre su tre per l’Italia Under17 ai campionati Europei 2019 di calcio in corso di svolgimento in Irlanda. I ragazzi di mister Nunziata, infatti, hanno regolato con l’eloquente punteggio di 4-1 la fortissima Spagna, aggiudicandosi quindi il Girone D e qualificandosi come testa di serie in vista dei quarti di finale che, nel caso degli Azzurri, si giocheranno lunedì 13 maggio contro il Portogallo. Per i nostri portacolori era ...

Primitivo Manduria - bloccati falsi in Italia - Cile e Portogallo : Roma, 8 mag., askanews, - La strategia di attacco messa in atto dal Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria per tutelare la grande doc pugliese nei Paesi internazionali, incassa risultati ...

Patto Italia-Spagna-Portogallo su burocrazia digitale : ANSAmed, - NAPOLI, 7 MAG - Italia, Spagna e Portogallo uniscono gli sforzi nel campo della digitalizzazione, in particolare della pubblica amministrazione, puntando sui giovani e le loro idee creative.

L'applauso dei capi di Stato di Italia - Spagna e Portogallo per Noemi : Un applauso dei capi di Stato di Italia, Spagna e Portogallo per la piccola Noemi, la bimba di 4 anni gravemente ferita da un proiettile venerdì scorso in piazza Nazionale a Napoli al simposio...

Applauso dei Capi di Stato di Italia Spagna e Portogallo per Noemi : Un Applauso dei Capi di Stato di Italia, Spagna e Portogallo per la piccola Noemi, la bimba di 4 anni gravemente ferita da un proiettile venerdì scorso in piazza Nazionale a Napoli al simposio Cotec ...

A Napoli capi di Stato Italia - Spagna e Portogallo per discutere di P.A. e digitale : ... in una tavola rotonda moderata da Riccardo Luna, direttore Agi Agenzia Italia, Roberto Viola, Direttore Generale della DG Connect della Commissione europea, Rogelio Velasco, Ministro per l'Economia, ...

Ciclismo - Europei Downhill 2019 : i convocati dell’Italia per le gare in Portogallo : L’Italia sarà presente con sei azzurri agli Europei di Downhill che si disputeranno a Pampilhosa da Serra (Portogallo) dal 2 al 5 maggio. Davide Cassani, Coordinatore delle Squadre Nazionali, ha diramato le convocazioni su indicazione del CT Roberto Vernassa. Sulla carta i nostri portacolori non partiranno con i favori del pronostico ma cercheranno di mettersi in luce nel corso della rassegna continentale. convocati ITALIA Europei ...

Hockey pista - Torneo di Montreux 2019 : Italia sconfitta in semifinale dal Portogallo per 3-2 : Termina in semifinale il cammino della Nazionale Italiana di Hockey su pista nel classico Torneo di Montreux, a seguito della sconfitta per 3-2 contro il Portogallo, dopo una partita molto palpitante, e decisa solamente nelle battute finali. Dopo una prima fase di studio prolungato, la sfida si accende a poco più di tre minuti dalla fine, quando Elia Cinquini rimedia un cartellino blu e Gonçalo Alves trasforma il tiro diretto. Passano appena sei ...

Stabilità europea : Brexit e Italia le minacce - Portogallo e Ungheria le sorprese : Inoltre non sono per ora previste politiche fiscali espansive per aiutare un'economia in rapido rallentamento. Se nella prima parte dell'anno l'economia rimarrà debole, e la destra dell'AFD avanzerà ...

Stabilità europea : Brexit e Italia le minacce - Portogallo e Ungheria le sorprese : In una scala da 1 a 10, il termometro della Stabilità in Europa segna il maggior rischio su Brexit (10), seguito da Italia (8) , la stessa Unione europea (7), Germania, Irlanda e Grecia alla pari (5). Meno rischiosi Francia e Spagna (2), Polonia, Ungheria e Portogallo (1). Così vengono soppesati i rischi per la Stabilità europea dal fondo Usa Legg Mason Martin Currie...

La rinascita economica del Portogallo e cosa può insegnare all'Italia : Mario Centeno , ministro delle Finanze portoghese e presidente dell'Eurogruppo, nel quale si riuniscono i ministri delle Finanze e dell'Economia europei, ha dichiarato: 'Il Portogallo è riuscito a ...