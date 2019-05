Italia Olivicola | “Grande attenzione dei vertici dell’Unione Europea per il disastro

meteoweb.eu

(Di lunedì 13 maggio 2019) Il sostegno economicoper la ricostruzione dell’olivicoltura salentina, la nomina di unno alla direzione del Consiglio Oleicolo Internazionale, l’apertura di una corsia preferenziale per l’olio extravergine d’olivano sul mercato giapponese. Sono questi i temi affrontati a Tokyo dal Presidente di, Gennaro Sicolo, durante gli incontri con il Commissario Europeo all’Agricoltura, Phil Hogan, nell’ambito della missione economica internazionale promossa dall’Unionein Giappone, e con il Ministro dell’Agricoltura Gian Marco Centinaio, impegnato nel G-20 agricolo a Nigata. Hogan ha ribadito l’assoluta disponibilità, sia della Dg Agri sia della Dg Sante, a stanziare risorse importanti per la ricostruzione dell’olivicoltura salentina e per il sostegno delle imprese colpite, e ha rimarcato l’assoluta necessità per ...

