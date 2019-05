Italia-Francia | Semifinale Europei Under17 | data | programma | orario e tv

SCENARIO/ Manovra e Iva - per l'Italia conta il voto in Francia e Germania : Le elezioni del 26 maggio sono importanti sia per l'Italia che per i rapporti tra Ue e Usa. I voti che contano di più quelli in Francia e in Germania

LA FRANCIA IN SCENA 2019/ Stagione artistica dell'Institut français Italia : Novità di questa edizione della FRANCIA in SCENA è la collaborazione con il NovaraJazz Festival ecco di cosa si tratta in questa news

Cellnex si prepara per correre con il 5G. Intesa con Iliad per torri in Francia e Italia : La big spagnola Cellnex Telecom , partecipata dalla famiglia Benetton con una quota indiretta del 29,9%, si prepara a cavalcare la competizione nel 5G , annunciando una serie di accordi, attuali e ...

Cellnex acquisisce le torri di Iliad in Italia. Intesa anche in Francia e Svizzera. La sfida 5G : ROMA - Ora che le trasmissioni in 5G diventano realtà, Cellnex Telecom, colosso spagnolo delle antenne con sede a Barcellona, e Iliad annunciano la firma di accordi di cooperazione strategica a lungo ...

Francia - trovato morto agente dei servizi segreti Italiani in hotel a Parigi : giallo - il dettaglio sul corpo : giallo internazionale a Parigi. Massimo I., 50 anni, agente dei servizi italiani, è stato ritrovato morto nella stanza dell'albergo di Parigi dove alloggiava, nel quartiere di Montmartre. All'agenzia AdnKronos fonti dell'ambasciata italiana nella capitale francese parlando di "decesso per cause natu

Basket 3×3 - Qualificazioni Mondiali 2019 : Italia sconfitta dalla Francia - ma qualificata alla fase successiva : Seconda sconfitta per l’Italia nelle Qualificazioni ai Mondiali di Basket 3×3 in corso a San Juan, Porto Rico. Gli azzurri sono stati battuti per 19-14 dalla Francia, chiudendo la fase a gironi al terzo posto nel gruppo A e centrando in questo modo la qualificazione gli spareggi. Il quartetto composto da Alessandro Corno, Matteo Grampa, Aristide Landi e Daniele Sandri affronterà ora la seconda classifica del gruppo B (ore 22.15). Gli ...

Francia - no tagli cattedre in Italiano : 23.22 Passo indietro del governo francese sul taglio delle cattedre in lingua italiana. La decisione aveva suscitato forti polemiche nei giorni scorsi. "L'orizzonte si è schiarito e siamo riusciti a invertire una curva che ci avrebbe condotto alla catastrofe",scrive il docente di letteratura italiana all'università di Tolosa Jean-Luc Nardone, annunciando in un comunicato la rinuncia del governo francese ai tagli alle cattedre di lingua ...

La Francia ci ripensa - niente tagli alle cattedre di Italiano - : Il presidente dell'associazione degli insegnanti di italiano nelle scuole superiori francesi fa sapere che esiste una lettera ufficiale dal ministero che conferma, a partire da quest'anno, un aumento ...

FIBA 3x3 Word Cup Qualifier. Una vittoria e una sconfitta per l'Italia. La prossima gara domenica contro la Francia : Una vittoria e una sconfitta per l'Italia alla FIBA 3x3 World Cup Qualifier, le qualificazioni al Campionato del Mondo, in corso a San Juan, in Porto Rico. La Nazionale 3x3 Open Maschile batte la Germania 14-11, ma poi cede contro il Canada 10-21. Domani 5 maggio la Nazionale Open 3x3 maschile giocherà alle 18:...

Francia annulla tagli alle cattedre in lingua Italiana : "L'orizzonte si è schiarito e siamo riusciti a invertire una curva che ci avrebbe condotto alla catastrofe": lo scrive il docente di Letteratura italiana all'Università di Tolosa Jean-Luc Nardone, ...

Hockey ghiaccio : l’Italia cade per 6-2 contro la Francia nell’ultima amichevole pre-Mondiali : Sonora sconfitta per l’Italia nell’ultimo match di preparazione in vista dei Mondiali di Top Division di Slovacchia. Gli Azzurri hanno, infatti, perso con il punteggio di 2-6 in casa della Francia sul ghiaccio dell’Aren’Ice di Cergy-Pontoise a nord-ovest di Parigi. L’incontro, a senso unico, è stato sbloccato da Leclerc che, in powerplay, segna l’1-0 per la Francia al minuto 2:15. I transalpini mantengono il piede ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : l’Italia affronterà la Svizzera nell’ultimo test prima della rassegna iridata in Francia : Manca poco più di un mese al via della grande avventura del Mondiale 2019 di Calcio femminile (7 giugno-7 luglio) in Francia. L’Italia, dopo 20 anni, sarà ai nastri di partenza e, inserita nel gruppo C, sfiderà l’Australia a Valenciennes (9 giugno), per poi affrontare la Giamaica a Reims (14 giugno) e il Brasile sempre a Valenciennes (18 giugno). Un girone impegnativo ma la selezione di Milena Bertolini ha compiuto dei grandi passi ...

Mattarella visita Notre Dame per testimoniare l'amicizia tra Italia e Francia : Nella giornata di ieri, 2 maggio, il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella ha fatto visita a Notre Dame e ha portato un mazzo di fiori sulla tomba di Leonardo Da Vinci. Oggi, infatti, è l'anniversario della morte del famoso pittore e scultore Italiano. Vengono celebrati oggi i 500 anni dalla perdita del genio Italiano. Mattarella si è presentato con la figlia Laura al Castello di Amboise sulla Loira e ha deposto, insieme al ...

Se il Genio di Vinci viene snobbato in Italia e "adottato" dalla Francia : ... che in quanto affresco non potevamo prestarlo, almeno quello, ai francesi, chiuso il primo maggio per mancanza di custodi nonostante migliaia di prenotazioni da tutto il mondo per visitarlo. Penso ...