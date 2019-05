Israele | La Stampa | “Pronto piano di pace con Palestina firmato Usa” 30 miliardi per

Israele - il primo mini cuore stampato in 3D con tessuto umano : Le immagini che arrivano da Israele sono incredibili. Grazie al lavoro degli scienziati dell'università di Tel Aviv, è stato presentato al mondo il primo cuore in mini atura al mondo...

Ricerca - Israele : primo cuore in miniatura al mondo stampato in 3D con un tessuto umano : Gli scienziati dell’università di Tel Aviv lo hanno presentato come il primo cuore in miniatura al mondo stampato in 3D usando tessuto umano. L’annuncio dell’impresa è arrivato oggi da Israele: “E’ la prima volta che viene ingegnerizzato e stampato un intero cuorecompleto di cellule, vasi sanguigni, ventricoli e camere”, ha spiegato il professore Tal Dvir, che ha guidato la Ricerca e parlato del lavoro in una ...